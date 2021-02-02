Ahmet Hakan: Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni “AİHM kararı uygulansın” demesi değildi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in “AİHM kararı uygulansın” açıklaması sonrası tepki almadığını belirterek, Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa sürecine göndermede bulundu. Hakan, “Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni ‘AİHM kararı uygulansın’ demesi değildi” görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Bülent Arınç, 'AİHM kararı uygulanmalı' demiş. Çok tepki almış. Cemil Çiçek de... 'AİHM kararı uygulanmalı' demiş. Hiç tepki almamış. Yahu hâlâ fark etmediniz mi?Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni “AİHM kararı uygulansın” demesi değildi. Peki ya neydi? Mesela 'Kürtlerin yaşadığı travmaları Demirtaş’tan öğrendim' demesiydi. Mesela Kobani olaylarından tek kelimeyle bile bahsetmemesiydi." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Mesela 'Batı’da HDP gibi bir parti olabilir mi?' konusuna hiç girmemesiydi. Mesela Demirtaş’ın yazdığı bir kitabın promosyonunu yapmasıydı. Mesela kötü çağrışımları olan 'Cübbeyi giyesim geldi' cümlesini kullanmasıydı. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuşuyor gibi yapmasıydı." ifadesini kullandı.

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