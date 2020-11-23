Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" dedi.

Dört yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3,5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e konuşan Arınç, istifa iddialarının 'şu an için' doğru olmadığını ve "Erdoğan'la bizzat görüşeceğini" ifade etti. Erdoğan'ın ağır konuştuğunu ve rencide olduğunu söyleyen Arınç, Çelik'in "Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?" sorusunu ise "Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?" diye yanıtladı.

"Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem" diyerek, sosyal medya hesaplarından istifa açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Berat Albayrak'a da adlarını anmadan gönderme yapan Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı.

İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. -Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem.

Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. - Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.

Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim.

Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim.

Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız’ın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.

Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var.

Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.

(Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?)

Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?"

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Arınç'ın açıklamalarına tepki göstererek; "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'a MHP ve AKP'den çok sayıda tepki gelmişti.