Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 7'nci olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı olarak video konferans bağlantısıyla katıldı.

Erdoğan, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

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"İlave tedbirler alabiliriz"

Erdoğan, "Salgının yeni dalgası, tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına almıştır. İnsan hareketliliğini azaltarak ilave tedbirler alma mecburiyeti zorunda kaldık. Milletimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederse birkaç hafta içinde grafiğin boynunu yine aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu süreçten en az kayıpla, en önde çıkacak olursak milletimizi aydınlık bir geleceği beklediğine inanıyoruz. Salgın döneminde sadece sağlık alanında yeni hastaneleriyle, donanımlarıyla kurduğumuz altyapının ne kadar önemli olduğunu gördük. Her alanda benzer yatırımlarla ülkemizi bu günler için hazırladık." dedi.

Erdoğan, "Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar, tıpkı bir asır önce yapılmaya çalışılan gibi bizi Anadolu bozkırına hapsetme amacı taşıyordu. Birliğimize, beraberliğimize daha sıkı sarıldık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş milletimizle engelleri aşa aşa bugüne geldik. Bize yapılan saldırılara savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar gereğini yaptık. Darbe yapmaya kalktılar demokrasiye, hukuka daha güçlü sarıldık. Sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik. Vesayeti diriltme hesabına girdiler, Cumhur İttifakı'yla yönetimimizde tarihi değişiklik gerçekleştirdik." diye konuştu.

Erdoğan, "Ekonomimizi yıkmayı denediler, reformlarımızı hızlandırarak bu saldırıların önünü aldık. Demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden, değişim kararlılığımızdan vazgeçmedik. Yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla daha ileri taşıyacak yeni dönem başlatıyoruz. Hukuktan ve hakkaniyetten sapmadan bildiğimiz yoldan yürüdük. Biz Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki çıkarını savunurken samimiydik, verdiğimiz her mücadelede samimiydik." açıklamasını yaptı.

"Cumhur İttifakı’nın gidişinden memnunuz"

Erdoğan, "Biz ülkemizi yaptığımız her yatırımda samimiydik. Cumhur İttifakı’nı korurken de samimiydik.Cumhur İttifakı’nın gidişinden memnunuz." dedi.

"Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz"

Erdoğan Arınç'ın açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulmaz.

"Türkiye'yi dışarı şikâyet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacak"

CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından diyoruz. Türkiye'yi dışarı şikâyet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz. Sizlerden de dikkatli olmanızı istiyoruz.

"Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız, biz Kobani'yi unutamayız"

Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul’a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenlerin AK Parti bunların savunmasına giremez bilmelidir."

Erdoğan, "Asırlar boyunca farklı medeniyet ve kültürlerle geniş bir coğrafyaya mührümüzü vurduk. Bizim için ayrım yoktur. Biz beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Sadece Osmanlı’nın Avrupa'da 600 yıllık geçmişi vardır. Bugün de kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkça tercihimizi hep Batı'dan yana kullandık. Her şeye rağmen hiçbir ülkeyle, hiçbir kurumla çözülemeyen sorunumuz olmadığına inanıyorum. AB'ye tam üyelikten mülteciler konusuna kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun çağrısında bulunuyoruz. Aynı temenniyi ABD ile ilişkiler için de ifade ediyoruz" ifadesini kullandı.