Bülent Arınç'a bir tepki de Mehmet Ali Şahin'den: Ne söyleyeceksek kurulda olmalı, dışarıda konuşmak niye?

Eski TBMM Başkanı ve YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki ifadelerinin isabetli olmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok hoşgörülü davranıyor. Her düşüncemizin, değerlendirmemizin dile getirilmesine imkân sağlıyor. Dışarıda fikir beyan etmeyi bu kurulun saygınlığı ile bağdaştıramayız" diye konuştu.

Mehmet Ali Şahin, "abi" diye hitap ettiği ve YİK’te birlikte görev yaptığı Bülent Arınç’ın son açıklamalarının isabetli olmadığını belirtti.



Eski Meclis başkanlarından oluşan YİK’in, her ay bir araya gelerek devletin ve milletin önemli konularını müzakere ettiğini dile getiren Şahin, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu gündem dahilinde fikirlerimizi orada arz ediyoruz. Dolayısıyla devletin en üst noktasındaki makamına söyleyeceğimiz bir şey varsa, burada dile getirmeliyiz. Ve kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız çok hoşgörülü davranıyor. Her düşüncemizin, değerlendirmemizin dile getirilmesine imkan sağlıyor. Dolayısıyla burada dile getirilen hususların bir de kurul üyeleri tarafından dışarıda konuşulmasını, kurul üyesi olarak isabetli görmüyorum. Ne söyleyeceksek YİK’te söylemeliyiz. Dışarıda konuşmak niye? YİK’te konuşulanı dışarıda tekrar etmek gereksiz. Dışarıda fikir beyan etmeyi bu kurulun saygınlığı ile bağdaştıramayız."

"Yargının karar vereceği konularda beyanat vermemiz doğru değil"

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Şahin, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya ilişkin konuların yargıya intikal ettiğini ifade ederek, "Yargının karar vereceği konularda bizim onlar adına hareket ederek, karar veriyormuş gibi izlenim oluşturmamız, beyanatta bulunmamız doğru değil" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Arınç'ın açıklamalarına tepki göstererek; "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'a MHP ve AKP'den çok sayıda tepki gelmişti.

Bülent Arınç, Erdoğan'ın açıklamalarının kendisini rencide ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" demişti.

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