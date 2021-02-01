Cemil Çiçek'ten 'AİHM kararlarına uyulmalı' sözlerine açıklama: Polemik konusu yapıldı; hukukun işini hukuka bırakalım demek istedim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, AİHM'in Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu için verdiği 'Derhal tahliye edilmeli' kararı hakkında "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" demişti. Çiçek bugün katıldığı televizyon programında, sözlerinin “başka taraflara” çekildiğini iddia ederken, “Ben ‘Hukukun işini hukuka bırakalım’ dedim” ifadelerini kullandı.

Bu sabah Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Çalar Saat’ programına bağlanan Çiçek, sözlerine ‘açıklık’ getirdi. Sözlerinin “başka taraflara çekildiğini” ve “polemik konusu yapıldığını” söyleyen Çiçek, “şahıslarla ilgili değil ilkelerle ilgili konuştuğunu” öne sürdü. Çiçek, “Ben ‘Hukukun işini hukuka bırakalım’ dedim” ifadelerini kullandı.

AİHM'le ilgili sözlerine de açıklık getiren Çiçek, "Şunlar serbest bırakılsın gibi bir şey ne kafamın arkasından çıkar ne de sözlerimden çıkar" dedi. Cemil Çiçek hukuk çerçevesine vurgu yaptığını belirterek, "Herkes hukuka baksın, prensipleri dile getirdim" dedi.

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Çiçek, başkanlık sistemine ilişkin ise “İktidarın uygulamaları yanlış, eksik, hatalı olabilir. Bunun hukuki sonuçları olur, siyasi sonuçları olur. Önemli olan denge ve denetleme kurumlarının kurulması” açıklamasında bulundu.

Açıklamalarına devam eden Cemil Çiçek, "Her sistem denge denetleme mekanizmalarını kurduğu sürece demokratik olur. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sistemin aksayan yönleriyle ilgili çalışma yapıldı bu gizli bir şey değil. Bundan neden polemik çıkarılıyor anlamıyorum.

Partili cumhurbaşkanlığını tartışıyoruz. ABD'de partili devlet başkanı değil mi? Mesela partili olup olmaması değil. Önemli olan denge ve denetleme sistemi. Denetleme ve denge sistemi bu sistemde yerinde mi sorusuna Cemil Çiçek, "bu kurumlar var ama bunların işleyişinde aksaklıklar var demek başka bir şeydir" dedi.