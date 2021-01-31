Cemil Çiçek'ten Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu açıklaması: AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, AİHM'in Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu için verdiği 'Derhal tahliye edilmeli' kararı hakkında "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Haber Global'de önemli açıklamalarda bulundu.

HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrıları değerlendiren Çiçek, şunları kaydetti: "Parti kapatmayı zorlaştırıcı adımların bir kısmı bizden önceki hükümet döneminde de atıldı. Burada hukuki bir konuyu konuşuyorsak, bunu hukukla konuşmak lazım. Her konuyu siyaseten konuşuyoruz. Partilerimizin de bir sorumluluğu yok mu?

Milletvekili olurken Anayasa'ya uygun davranacağıma diyerek yemin ediyoruz. Bir parti neleri yaparsa kapatma davasına haiz olur? Buna bakmak lazım. Kimsenin devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da 'Ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim' şeklinde olmamalı. Partiler de sorumlu davranmalı."

"Keşke sayın Fidan bu dönem aday olmasaydı"

Çiçek, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen AİHM ve AYM kararları için de "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" yorumu yaptı.

Çiçek, İrfan Fidan'ın tartışmaları AYM üyeliği için de şunları söyledi: "Çok derli toplu bir makale yayınlandı bu konuyla alakalı. O makaleyi okuyup oradan bu olaya bakmak var, bir de tümüyle eleştiren taraftan bu olaya bakmak var. Orada, 'Cumhurbaşkanı'nın yaptığının Anayasa'ya aykırılığı yoktur, aday olmasının da aykırılığı yoktur' diyor. Keşke sayın Fidan bu dönem aday olmasaydı. Belki bu tartışmayı yapmazdık."

Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Cemil Çiçek'in Demirtaş'a yönelik sözlerinin ardından sosyal medya hesabından "Makul bir ses mi duyduk? Hadi hayırlısı" mesajını paylaştı.