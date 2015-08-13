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Ağrı Valiliği'nden Diyadin'de öldürülen 15 ve 16 yaşındaki çocuklar için açıklama: Sivil değil teröristlerdi!

'Öldürülen kişiler güvenlik güçlerimizle çatışmaya girmiştir'

13 Ağustos 2015 23:04

Ağrı’ya bağlı Diyadin'de bir fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun özel harekat timlerince öldürülme iddiasına ilişkin olarak basında çıkan, çocukların sivil olduğu haberleri üzerine ikinci bir açıklama yapan Ağrı Valiliği "terörist" iddiasının arkasında durararak, "Sivil değil teröristlerdi" dedi.

 

Ağrı Valiliği: Sivil değil teröristlerdi

 

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında 12.08.2015 tarihinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırması ile çıkan çatışmada öldürülen 2 teröristin sivil olduğuna dair iddiaların yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"Söz konusu olayda öldürülen kişiler saldırının akabinde güvenlik güçlerimizle çatışmaya girmiş ve çatışma sırasında silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir."

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