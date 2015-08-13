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Diyadin'de 2 çocuğun öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Çocukların öldürüldüğü yer kamera açısının dışında olduğu için görüntüler kaydedilemedi

13 Ağustos 2015 19:49

Ağrı’ya bağlı Diyadin'de özel harekat timlerince öldürüldüğü iddia edilen ve bir fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun çalıştıkları fırın önünde öldürülmeden önce oyun oynadıkları görüntüler ortaya çıktı. 

Özgür Gündem'de yer alan habere göre, Muhammet ve Orhan'ın yanında bir çocuk daha görülürken, siyah bir aracın fırına yaklaşmasıyla çocukların oradan uzaklaştığı görülüyor. Kamera açısının dışında kalan öldürülme anı kaydedilemedi.

Agırîn'in (Ağrı) Giyadîn (Diyadin) ilçesinde özel harekat timleri tarafından öldürüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki Orhan Aslan ve 15 yaşındaki Muhammet Aydemir isimli çocukların çalıştığı fırının önünde, ölmeden hemen önce 3 çocuğa ait görüntüler ortaya çıktı. Muhammet ve Orhan'ın dün akşam katledilmelerinden hemen önceye ait görüntülerde, fırının önündeki bir tezgahta iki çocuk oturup, sohbet ediyor. Birbirleriyle şakalaşan çocukların yanına bir çocuk daha gelip sohbete katılıyor. Çocukların sivil kıyafetli olduğu ve neşeli bir sohbetin içinde oldukları görülüyor.

Bir süre bu şekilde devam eden görüntüye sadece arkası gözüken siyah renkli bir araç giriyor. Çocukların araç geldikten sonra tedirgin olup hemen oturdukları yeri terk etmeleri dikkat çekiyor. Çalıştıkları fırının önünde bir arkadaşlarıyla el arabası üzerinde şakalaştıkları görülen Aslan ve Aydemir'in, sokağa Kobra tipi polis zırhlı aracının girmesiyle koşmaya başlaması kameraya yansıdı. Fırına yaklaşık 15-20 metre uzaklıktaki odun deposuna koşan çocuklar, iddiaya göre burada öldürüldü. Ancak öldürülme anı, kamera açısının dışında olduğu için kaydedilemedi.

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