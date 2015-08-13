Ağrı Baro Başkanı: İki çocuğu kolluk güçleri öldürdü

Ağrı’ya bağlı Diyadin'de bir fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun özel harekat timlerince öldürüldüğü iddialarına Ağrı Barosu Başkanı Ali Artuk, çocukların kolluk güçleri tarafından öldürüldükleri iddialarının gerçek olduğunu, sabah ölü bulunan kişinin ise PKK’lı olduğunu söyledi.

bianet’te yer alan haberde Artuk, gün boyu Diyadin’de vatandaşlarla, belediye başkanıyla ve dosyayla ilgilenen savcıyla görüştüklerini ifade etti.

'Odunlukta öldürüldüler'

Artuk gece yaşananları şöyle özetledi:

“Bu çocuklar fırında gece vardiyasında çalışıyorlar. Çatışma da fırının olduğu bölgede cereyan ediyor. Fırına odun taşımak için odunluğa gittiklerinde orada öldürülüyorlar. Bu çocukların herhangi bir siyasal bağlantıları da yok.

“Çocukların yanında kısa namlulu bir silah olduğu iddia ediliyor. Ama o silahın oraya kim tarafından bırakıldığı, silahın bu çocuklara ait olup olmadığı belli değil.”

“Cenazeleri otopsi için Erzurum'a gönderildi. Akşam saatlerinde ailelerine teslim edileceklerini tahmin ediyoruz.”

'HDP’yle bile alakası yok'

Aydemir ve Arslan’ın PKK ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Artuk, Aydemir’in babasının savcılığa giderek oğlunun ölümüne neden olan kolluk güçleri ve yetkililerden şikayetçi olduğunu belirtti:

“Kendisi savcılık ifadesinde, çocuğunun bırakın PKK’yle HDP’yle dahi herhangi bir ilişkisinin olmadığına dikkat çekti.”

'Valilik devlet refleksiyle yaklaşıyor'

Ağrı Valiliği’nden yapılan “üç terörist öldürüldü” açıklamasının kendilerini şaşırtmadığını dile getiren Artuk, valiliğin devletçi reflekslerle hareket ettiğini, henüz fezlekenin savcıya bile ulaşmadığını söyledi ve ekledi:

“Savcılıkta şu an hiçbir evrak yok. Fezleke henüz karakoldan çıkmadı. Daha savcı bile dosyayı bilmezken vali nerden biliyor?

“Olay yeri inceleme söz konusu odunluğa gece gidemiyor, sabah saatlerinde savcıyla birlikte gidiyorlar ve savcıdan duyduğum, olay yerinde herhangi bir çatışma izi, kapıda zorlama yok.”

İşte çocukların öldürülmeden önceki son görüntüsü