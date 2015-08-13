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Diyadin'de öldürülen çocuğun annesi: Çatışma çıkınca depoya saklanmışlar

15 ve 16 yaşındaki iki çocuğun Ağrı Diyadin'de polis tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor

13 Ağustos 2015 19:51

Ağrı’ya bağlı Diyadin'de bir fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun özel harekat timlerince öldürüldüğü iddia edildi. 15 yaşındaki Muhammed Aydemir’in annesi, oğlunun çatışma çıkınca öldürülen 16 yaşındaki Orhan Aslan’la birlikte depoya saklandığını söyledi. Bir İHD yetkilisi, iki çocuğun, sağa sola ateş eden polisler tarafından öldürüldüğünü söyledi.  Ağrı Valiliği’nin dün akşam karakola saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmayla ilgili yayınladığı açıklamada, “Üç terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir” demişti.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Muhammed Aydemir'in annesi Sevgül Aydemir de, oğlunun İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi olduğunu, bir yandan eğitim görürken bir fırında çalıştığını söyledi. Sevgül Aydemir akşam oğluyla birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti:

"Oğlum fırında çalışıyor. Akşam fırına gitti. Saat dokuz gibi çatışma çıkmış. Aradım, 'oğlum neredesin' dedim. 'Odunluğa girdik, burası güvenlidir' dedi. Sonra da hep aradım. Bir oğlum askerden geldi. Diğer oğlum askere gidecek."

Ağrı Valiliği'nin karakola saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmayla ilgili yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"12 Ağustos 2015 günü saat 21.00 sıralarında bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiştir."

"Güvenlik güçlerimizin karşılık vermesi ile kaçan teröristlerin yakalanması için yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

Öldürülen çocukların sivil olduğu haberleri üzerine ikinci bir açıklama yapan Ağrı Valiliği ‘terörist’ iddiasının arkasında durdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Bazın basın yayın organlarında 12.08.2015 tarihinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırması ile çıkan çatışmada öldürülen 2 teröristin sivil olduğuna dair iddiaların yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"Söz konusu olayda öldürülen kişiler saldırının akabinde güvenlik güçlerimizle çatışmaya girmiş ve çatışma sırasında silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir."

İşte çocukların öldürülmeden önceki son görüntüsü

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