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DİHA: Asker, eski DBP Diyadin İlçe Başkanı Cezmi Budak'ı öldürdü

Çatışma bölgesine ambulansların sevk edildiği öğrenildi

11 Nisan 2015 22:03

Ağrı'da, TSK ile PKK arasında yaşanan çatışma bölgesine canlı kalkan olarak girdiği belirtilen kişilerin üzerine askerlerce ateş açılması sonucu DBP Diyadin İlçe eski Eş Başkanı Cezmi Budak'ın yaşamını yitirdiği, MEYA-DER temsilcisi Cenap İlboğa'nın ise yaralandığı iddia edildi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, operasyon bölgesine giren canlı kalkanlardan biri olan DBP Diyadin İlçe Eş Başkanı Nuri Şahin, askeri helikopterlerden üzerlerine ateş açılması sonrası 20 kişilik grubun ikiye dağıldığını ve içinde bulunduğu gurupta yer alan 6 kişinin askerlerce gözaltına aldığını aktardı.

Şahin, diğer grupta olan iki kişinin vurulduğuna dair bir bilginin kendilerine geldiğini ancak vurulanları henüz teyit etmediklerini de belirtti.

Şahin'in belirttiği diğer canlı kalkan gurubunda yer alanlardan biri olan Hamdullah Kılınç'tan alınan bilgilere göre ise açılan ateşte HDP Diyadin İlçe eski Eş Başkanı Cezmi Budak yaşamını yitirdi, MEYA-DER temsilcisi Cenap İlboğa ise yaralandı.

Çatışma bölgesine ambulansların sevk edildiği görülürken, gelen ölüm haberi üzerine operasyon bölgesine girmek isteyen köylülere de askerlerce müdahalede bulunuldu. Bölgedeki gerginlik halen sürüyor.

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