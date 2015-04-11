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Efkan Ala: Ağrı'da askere yönelik saldırıyı gerçekleştirenler etkisiz hale getirildi

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ağrı'da 4 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı

11 Nisan 2015 18:17

Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nin Yukarı Tütek Köyü'nde bugün yapılacak ağaç dikme etkinliği için bölgede güvenlik önlemi alan askerlere, PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 4 askerin yaralandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırıyı yapanların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Valilik, Diyadin İlçesine bağlı Yukarı Tütek köyünde, 11 Nisan 2015 günü düzenlenecek olan fidan dikme etkinliğine katılacak vatandaşların güvenliğini sağlamak maksadıyla bölgede görevlendirilen güvenlik güçlerimize terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu çatışma meydana gelmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

 Çatışmanın halen devam ettiği ve bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği belirtildi.

Erzurum'da bulunan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ağrı Diyadin'deki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. 

Efkan Ala, "1'i üsteğmen 3'ü uzman çavuş 4 jandarma yaralanmıştır. Saldırıyı yapanlar etkisiz hale getirildi" diye konuştu. 

 

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