Demirtaş: Genelkurmay AKP’ye çalışmaktan vazgeçmeli!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde PKK'nın askere ateş açmasıyla ilgili bir soruya ''Genelkurmay AKP’ye çalışmaktan vazgeçmeli'' yanıtını verdi.

Selahattin Demirtaş, Vişnelik'teki ODTÜ Mezunları Derneği'nde söyleşiye katıldı. Söyleşi öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Ağrı'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışma ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın "Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından organize edilen ve Bahar Şenliği olarak isimlendirilen etkinlikte Bölücü Terör Örgütü'nün propagandasının yapılacağı, vatandaşlarımıza seçimde destekledikleri adaylara oy vermeleri konusunda baskı uygulanacağı yönünde bilginin alınması" şeklindeki açıklama için "Genelkurmay AKP'ye çalışmaktan vazgeçse iyi olur. Bu ülkenin ordusudur. Bir partinin ordusu değil. Kendileri de seçime giren bir parti değiller. Bu tür seçime endeksli açıklamalar veya adaylıklarla ilgili spekülasyon yapacak açıklamalar yapmasalar iyi olur" ifadelerini kullandı. Demirtaş, ayrıca Sırrı Süreyya Önder'in çözüm sürecine ilişkin kongrenin toplanması hakkındaki açıklamaları için "Silahlar tümden sussun ve bırakılsın diye bir çaba içerisindeyiz. 10 madde müzakere edilsin diye çaba içerisindeyiz. Sırrı Bey'in söyledikleri doğrudur" dedi.

Kaynağı belirsiz 4 milyar doların Türkiye’ye girişi

İddia… Bizim bunu ispatlama şansımız yok. Bizim bunu spekülasyon olmaktan çıkarma şansımız yok. Maliye ile ilgili kurumların bu iddiaları araştırıp ikna edici araştırmalar yapması lazım.

Demirtaş'ın ODTÜ'deki konuşmasından satır başları şöyle:

Bu benim için de partim için de kıymetli bir fırsat. Bizler seçim yarışı içinde olacağız ama büyük bir mücadele geleneği, her biri kendi aktığı nehirde yoğun mücadele yürütmüş fakat tek bir denize dökülememiş bir parti olarak büyük tarihsel sorumlulukla seçime doğru gidiyoruz.

Sadece partimizin seçim ve milletvekili kazanması için kampanya yürütmüyoruz. Şüphesiz bu da önemlidir ama bu ülkenin yakın geçmişinde ve tarihinde büyük bedellerle oluşturulan değerlerin emek adına yaratılan değerlerin 2015 haziran seçimleri vesilesiyle zafere ihtiyacı var. 80 darbesi ile bitti denilen bir daha toparlanmaz denilen ama o umudu yaşattığımız, bükük mücadelenin zafer kazandığını bütün ezilenler görmek istiyor. Biz eğer arzu ettiğimiz başarıyı ortaya çıkarırsak Türkiye’de yeni bir siyasi akım sol adına merkeze oturmuş olacak. Sağ politikalarla Türkiye’yi ilelebet yöneteceğini zannedenleri yanıltmak istiyoruz.

Bizler devraldığımız mirası bir zaferle taçlandırmak istiyoruz. Açtığımız yoldan kimler yürüyebilir kimler koşarak gidebilir, hangi örgütler siyasetler o yolu tam olarak kullanabilir bu bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Merkeze doğru yürüyemeyiz denildiği anda şimdi umutsuzluğun içinde bir çiçek filizleniyor.

'7 Haziran bir başlangıçtır'

Çok sayıda değişik hareket bir araya gelerek bu yolu açmaya karar verdik. 7 Haziran bir son değil, demokratik siyasette bir başlangıçtır. AKP’nin gemisi su almaya başlamıştır, batacağı tescillenmiştir. Türkiye, AKP’den kurtulacak ama yerine neyin getireceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Yerine AKP tarzı alternatife izin vermeyeceğimiz herkesin bilmesi lazım.

'HDP iktidarın alternatifi olacak'

Asıl inanç 7 Haziran’dan sonra güçlenecektir. 7 Haziran akşamı HDP tek başına iktidar olmayacak ama iktidar alternatifi olacak, 2015 içinde bir erken genel seçimle ama en kötü 2019 genel seçimlerinde halklarımızın genel bir alternatifi oluşmuş olacak. İlk cümleme dönerek bitirmek istiyorum. Bu toplantı bizim için önemli. Sizler yani ODTÜ’lüler solun, sosyalizmin emekten işçiden yana bir dünyanın hayalini gerçekleştirmeye en yakın olanlar, bedel önemiş olanlar sizler eğer fikirlerinizle sorularınızla önerilerinizle eleştirilerinizle her daim bizlere ışık tutabilir ve bu yolu açmamıza yardımcı olursanız bizler de ODTÜ’lü devrimcilerin mirasını taçlandıracağız.