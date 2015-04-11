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Eşcinsellik askeri okuldan atılma nedeni

Geçtiğimiz yıllarda yasalaştırılan TSK Disiplin Kanunu ile de eşcinsel subayların ordudan atılmalarının yolu açılmıştı

11 Nisan 2015 15:27

Askeri okullarla ilgili yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

Genelkurmay kaynakları, harp okullarında eşcinselliğin atılma nedeni olduğunu, dün yapılan düzenlemelerle ortaöğretim niteliğindeki askeri okullarla, TSK sınıf okullarının da bu kapsama alındığını bildirdiler.

Geçtiğimiz yıllarda yasalaştırılan TSK Disiplin Kanunu ile de eşcinsel subayların ordudan atılmalarının yolu açılmıştı. Uyuşturucu da atılma nedenleri arasına alındı.

 

Kınama cezası gerektiren eylemler

 

“Okuldan çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak, okulun huzur, sükunet ve çalışma düzenini bozmak, emirleri, kasıt veya taksirle tam ve zamanında yapmamak, bilerek doğruyu söylememek, alkollü içki bulundurmak veya içmek, toplu şikayet veya müracaatta bulunmak, sınavda kopyaya teşebbüs” eylemleri için kınama cezası uygulanabilecek.

 

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