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TSK: Ağrı'da güvenlik güçlerine PKK ateş açtı, 4 asker yaralı

Çatışmanın halen devam ettiği ve bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği belirtildi

11 Nisan 2015 13:47

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ağrı'nın Diyadin İlçesi’nin Yukarı Tütek Köyü'nde bugün yapılacak ağaç dikme etkinliği için bölgede güvenlik önlemi alan askerlere, PKK’lılar tarafından ateş açıldığını duyurdu. Çıkan çatışmada askerin yaralandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderilirken, çatışma devam ediyor.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Valilik, Diyadin İlçesine bağlı Yukarı Tütek köyünde, 11 Nisan 2015 günü düzenlenecek olan fidan dikme etkinliğine katılacak vatandaşların güvenliğini sağlamak maksadıyla bölgede görevlendirilen güvenlik güçlerimize terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu çatışma meydana gelmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Çatışmanın halen devam ettiği ve bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği belirtildi.

 

Genelkurmay'dan açıklama: 4 asker yaralı

 

Genelkurmay Başkanlığı da saldırıyla ilgili internet sitesinde yaptığı açıklamada 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Genelkurmay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''11-12 Nisan 2015 tarihinde Ağrı İli Diyadin İlçesi Yukarıtütek Köyü bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından organize edilen ve “Bahar Şenliği” olarak isimlendirilen etkinlikte Bölücü Terör Örgütü’nün propagandasının yapılacağı, vatandaşlarımıza seçimde destekledikleri adaylara oy vermeleri konusunda baskı uygulanacağı yönünde bilginin alınması üzerine, Kamu Düzeninin bölgede sağlanması için Ağrı Valiliğinin talimatı ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 15 Timden oluşan Güvenlik Gücü 10-11 Nisan gecesi bölgeye sevk edilmiş, bölgede tertiplenme esnasında unsurlarımıza Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştır.

Ateşe derhal karşılık verilmiş, ancak teröristlerce açılan ilk ateş esnasında dört askeri personelimiz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

Bölgeye İnsanlı Keşif Uçağı, Silahlı Helikopterler ve karadan da takviye Komando Birlikleri sevk edilmiş olup çatışma devam etmektedir.''

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