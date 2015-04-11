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Deutsche Welle

Ağrı’da silahlı çatışma

Ağrı’da ‘Bahar Şenliği’ için güvenlik önlemleri alan askerlere PKK’lılar tarafından ateş açıldığı ve çıkan çatışmada 4 Türk askerinin yaralandığı bildirildi. Çatışma, barış süreciyle ilgili endişeye yol açtı.

11 Nisan 2015 21:48


Ağrı’da jandarma birlikleriyle PKK arasında silahlı çatışma çıktı. Diyadin ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmanın cumartesi günü sabah saatlerinde başladığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Yukarıtütek Köyü’nde yapılacak ‘ağaç dikme’ etkinliği için bölgede güvenlik önlemi alan askerlere PKK’lılar tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı duyuruldu. Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda takviye güç gönderildi.

Çatışmada 4 askerin yaralandığı bilgisi de Genelkurmay Başkanlığı’nın internet aracılığıyla yaptığı duyuruda yer aldı. Genelkurmay açıklamasında bölgede çatışmanın sürdüğüne vurgu yaparak bölgeye insanlı keşif uçağı, silahlı helikopterler ve karadan da komando birlikleri sevkedildiğini belirtti.

“Malum siyasi parti”

Konuyla ilgili ilk açıklama eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan geldi. Ala, Erzurum’da AKP milletvekili adayları için düzenlenen bir etkinlikte konuştu ve Ağrı’daki çatışmada bir jandarma üstteğmen ile üç uzman çavuşun yaralandığını söyledi. Ala, “Dört jandarmamız yaralanmıştır. Onlara acil şifa diliyorum. Bu saldrıyı düzenleyen teröristler de etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise çatışmayla ilgili olarak toplu açılış töreni için bulunduğu Sakarya’da konuştu ve ‘malum siyasi parti’ diyerek HDP’yi hedef aldı. Erdoğan, Sakarya'da halka “Ağrı Diyadin’de askerlerimizi hedef alan saldırıda ülkemizdeki barış ortamını dinamitlemeyi, çözüm sürecini baltalamayı amaçlayan bölücü terör örgütü aziz milletimizin güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize bir saldırıda bulundu. Bu saldırıyı huzurunuzda şiddetle kınıyorum” diye seslendi.

Çatışmaların halen sürdüğünü söyleyen Erdoğan, HDP’yi hedef alarak “25 terörist askerlerimize karşı şu anda bir çatışmanın içinde. Şimdi malum siyasi parti bu bölücü terör örgütünün bu eylemleriyle oy toplamanın gayreti içinde. Eğer demokrasi diyorlarsa, eğer temel hak ve özgürlük diyorlarsa bunun yolu silahtan geçmez, bunun yolu sandıktan geçer. Bu kafayla, bu mantıkla bunlar hiçbir zaman bir yere varamaz. Kimileri halen eski alışkanlıklarını sürdürerek şiddete ve silaha sarılarak halkımızın iradesine ipotek koymaya çalışıyor" dedi. Erdoğan, "7 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye’yi karıştırmak isteyenler her fırsatı kullanıyor" diye sözlerini sürdürdü.

Genelkurmay’a eleştiri

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise çatışmanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin her iki tarafın da ‘tatmin edici’ açıklama yapması gerektiğini söyledi. Gazetecilerin soruları üzerine “Biz de kamuoyundan öğrendik. Barış süreci diye bir süreci hep birlikte sahipleniyorsak, silahlar sussun diyedir. Bence herkesin buna dikkat etmesi lazım” diyen Demirtaş, Genelkurmay Başkanlığı’nın yazılı açıklamasını da sert eleştirdi.

Demirtaş, “Genelkurmay; AKP’ye çalışmaktan vazgeçse iyi olur. Bu ülkenin ordusudur, bir partinin ordusu değil. Kendileri de seçime giren bir parti değiller. Bu tür seçime endeksli açıklamalar veya adaylıklarla ilgili spekülasyon yapacak açıklamalar yapmasalar iyi olur” dedi.

Gerilim yaşanıyor

Türkiye’de 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimi öncesi terör sorunu bitirmek için üç yıldır çalışma yürüten ve bu çalışmaya ‘çözüm süreci’ diyen hükümetle sürecin öteki tarafındaki HDP ile büyük gerilim yaşıyor. Ağrı'daki çatışmanın ardından bu gerilimle birlikte barış sürecinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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