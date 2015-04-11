Erdoğan: Ağrı'da 25 terörist askerlerimize karşı çatışma içinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ndeki askerler yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin ''Çatışmalar devam ediyor. 25 terörist askerlerime karşı çatışmanın içinde'' dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz Sakarya'yı Sakarya bizi çok iyi bilir. Bugün 180 trilyon yatırım bedeli olan hizmetlerin açılışını yapıyoruz. 53 ayrı eseri sizlere kazandırdık. Sakarya etnik siyasetin yanlış bir şey olduğu mesajını veriyor.Sakarya üretiyor.

Türkiye'yi itibarlı bir ülke yapmanın mücadelesini verirken Sakarya hep yanımızdaydı. Karşımızda da Geziciler ve Paralel örgüt vardı.

Sakarya etnik farklılıklar üzerinden siyaset yapmak isteyenlere bunun yanlış olduğunun mesajını veriyor. Çoklukta birlik işte sizde bu var. Sizi alkışlıyor, tebrik ediyorum. Sakarya mezhep farklılıkları üzerinden siyaset yapmak isteyenlerde yanlış yolda olduklarının mesajını veriyor. Sakarya çalışmanın üretmenin emeğin değerini ortaya koyuyor, tüm Türkiye’ye mesajını veriyor. Sakarya’nın yeni Türkiye’nin inşasında ülkeye ve tüm coğrafyaya gerekli mesajı vereceğini biliyorum.

Elde ettiğimiz her başarıda Sakarya daima bizim yanımızdaydı. Sakarya her seçimde bize Türkiye ortalamasının üzerinde destek verdi. Gençlik burada, millet burada kardeşlik burada. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Batıda neyse doğuda o, kuzeyde neyse güneyde o olacağız.

78 milyonuyla bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve Türkiye olacağız. Darbe ve vesayet heveslilerinin üzerine giderken, reformları hayata geçirirken, Gezi'cilerden paralelcilere kadar çeşit şer odağı ile mücadele ederken Sakarya hep yanımızdaydı. Bugün birileri başkanlık sistemine karşılarsa, parlamentoya giremeyeceklerini biliyorlar.

Yeni Türkiye yolunda önümüze pek çok engeller çıkaracaklar. Hatırlayın Gezi olaylarını, 17-25 olaylarını, Çağlayan Adliyesi’nde savcımızın şehit edilmesinin ardındaki nedenlerden biri de budur. Allah Rahmet eylesin gelin ruhuna Fatih’a okuyalım.

Ağrı'daki çatışma

Bugün Ağrı Diyadin'de askerlerimizi hedef alan saldırıda ülkemizdeki barış ortamını dinamitlemeyi, çözüm sürecini baltalamayı amaçlayan bölücü terör örgütü aziz milletimizin güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize bir saldırıda bulundu. Bu saldırıyı huzurunuzda şiddetle kınıyorum

Çatışmalar devam ediyor. 25 terörist güvenlik güçlerimize karşı çatışmanın içinde.

Bunun yolu silahtan geçmez, sandıktan geçer

Malum siyasi parti bu bölücü terör örgütünün bu eylemleriyle oy toplamının gayreti içinde. Eğer demokrasi diyorlarsa eğer temel hak ve özgürlük diyorlarsa bunun yolu silahtan geçmez bunun yolu sandıktan geçer

Yeni Türkiye bizim Kızıl elmamızdır. İlay-ı Kelimetullah'ın bugünkü şekil almış halidir.

Bazıları başka yerlerden besleniyorlar. Bunlar 70 yılı bulan siyasetimizin 40 yılını gizli iktidarlarını korudular.

Bunlar Erdoğan düşmanı değil milletin düşmandır. Onların insan haklarından anladıkları sadece kendi yaşam biçimleridir.

Onların demokrasiden anladıkları sadece kendi iktidarlarıdır. Krizin, darbenin, kaosun olduğu yerde bunlar var.

Bunlar tüm ümitlerini doğal afete, ekonomik krize ya da yurt dışından gelecek bir olaya bakıyorlar.

Milletin desteğiyle bunların güç aldığı tüm kanalları kapattık. Hayra vesile olduğunuz yok hiç olmazsa şerrinizi miletten uzan tutun.