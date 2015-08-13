Diyadin Belediye Başkanı: Öldürülen fırıncı çocuklar silahlı eylem değil, basın açıklamasına bile gelmezdi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde özel harekât timlerince öldürüldüğü iddia edilen Orhan Aslan (16) ve Muhamed Aydemir (15) adlı iki çocuğu tanıdığını söyleyen Belediye Eşbaşkanı Hazal Aras, “Bunların biri 16, diğeri 14 yaşında. Fırında çalışan, yakından tanıdığımız çocuklar. Bırakın bir yerlerle ilişkili olmasını, partinin basın açıklamasına bile gelmiyorlardı” dedi.

DİHA: Özel harekât timleri iki çocuk öldürdü

Radikal’den İsmail Saymaz’a konuşan Aras, şunları söyledi:

“Bu iki çocuktan Orhan 7 aydır, Muhammed de 10 gündür fırında çalışıyor. Dün akşam vardiyası için fırına gitmişler. Fırının kapısı kapalı olunca kapıda oturmuşlar. O sırada panzerlerin geçtiğini görüp korkuyorlar. Yol üstündeki fırının odunluğuna saklanıyorlar. Burada öldürülüyorlar. Belki doğrudan hedef seçilmemişlerdir ancak ilçede sivillere dönük bir saldırı var. Belli saatten sonra insanları sokağa çıkamaz oldu. Burada öldürülüyorlar. Görgü tanığı olan bir aileden beş kişi şu an gözaltında tutuluyor.

Altını çizerek söylüyorum; bunların biri 16, diğeri 14 yaşında. Fırında çalışan, yakından tanıdığımız çocuklar. Bırakın bir yerlerle ilişkili olmasını, partinin basın açıklamasına bile gelmiyorlardı. Orhan, İmam Hatip’te okumuştu. İkisi de yoksuldu. Ben bunu emniyet amirine de söyledim. ‘Sizin istihbarat birimleriniz çok iyi bilirler ki, bunlar sivil vatandaştır’ dedim. Bunun tespitini yapmak zor değildir. Fırın sahibi de fırında çalıştıklarını doğruluyor.”

DBP'li Kubilay: Yargısız infaz yapılmış

Ağrı’nın Demokratik Bölgeler Parti’li (DBP) Belediyesi’nin eş başkanı Mukaddes Kubilay da "Bize olayın nasıl olduğuna dair açıklama yapmıyorlar, görünen o ki yargısız infaz yapılmış, halktan anlatılanlara göre çatışma olmamış" dedi.

Taraf'tan Zehra Özdilek'e konuşan Kubilay’ın açıklamaları şöyle:

“Valiliğin ölenlerin PKK’li olduğuna dair yaptığı açıklama yalandır. Ölenlerin ikisi sivil diğeri ise gerilladır. Siviller 14 ve 16 yaşında iki çocuk. Ölen PKK'linin ismi ise Destan. Bize olayın nasıl olduğuna dair açıklama yapmıyorlar, görünen o ki yargısız infaz yapılmış, halktan anlatılanlara göre çatışma olmamış. Hiç kimsenin haberi yok, savcının haberi yokken cenazeler hiç bir haber de verilmeden direk Erzurum’a gönderilmiş.

'Görgü tanıkları gözaltında'

Kubilay ‘Olayın üstünü kapattılar. Bir karartma söz, konusudur, bilgiler yanlıştır çünkü görgü tanıkları var. Bu çocuklar fırında çalışıyor. Sahibiyle görüşülmemiş. Ailelerin bu konuda bilgisi yok. Ayrıca 5 kişi göz altında ve bunlar görgü tanığıdır. Şu anda Diyadin esnafı kepenk kapatmış ve halk gergin durumda, herkes böyle tetikte, her an bir saldırı olabilir mi, tekrar sivil halk öldürülür mü endişesi yaşıyor. Ciddi bir gerginlik var" diye konuştu.

'Ölümler son bulmalı'

Kubilay “Bizler bölgenin yöneticileri olarak kaygılıyız. Bu ölümlerin son bulması gerekiyor. Hiç kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz, ne asker ne gerilla ölsün ne polis ölsün. Amacımız bu savaşı durdurmaktır. Biz de biran önce bu sürecin savaşa değil barışa yönelmesini istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, AKP hükümetine ve Cumhurbaşkanına sesleniyoruz . Partimizi suçlar nitelikte söylemleri bırakın. Kimin bu savaşı başlattığı ortadır. Ama bu halk barış özlemiyle direnmeye devam edecektir” dedi.

İşte çocukların öldürülmeden önceki son görüntüsü