DİHA: Özel harekât timleri iki çocuk öldürdü!

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun özel harekât timlerince öldürüldüğü iddia edildi. Çocukların “fırına odun taşırken zırhlı araç görünce saklandığını” söyleyen HDP Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir, “İki çocuk çok açık ki infaz edilmişler” dedi. Olay yerine giden Taşdemir, görgü tanıklarının “çocuklara öldürüldükten sonra gerilla kıyafeti giydirilmeye çalışıldığı” iddiasını aktardı. Ağrı Valiliği, PKK’nın dün akşam saatlerinde Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na saldırı düzenlediğini açıklarken “Çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir” ifadesini kullanmıştı.

Özgür Gündem’in DİHA’yı kaynak göstererek verdiği haberde, dün gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan saldırının ardından özel harekat timlerinin “komutanlık karşısındaki ev ve iş yerlerini taradığı” öne sürüldü. Atatürk Mahallesi'ndeki fırında çalışan ve odun almak için dükkanın karşısındaki depoya giden Orhan Aslan ve Muhammed Aydemir isimli çocukların, timlerin saldırısı sonucu hayatlarını kaybettiği iddia edildi.

Olay yerine giden ve görgü tanıklarından duyduklarını ANF’ye aktaran HDP Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir, yaşananlara ilişkin olarak şunları söyledi:

"İki çocuk çok açık ki infaz edilmişler. Fırına odun taşırken iki zırhlı aracın geçtiğini görünce saklanıyorlar. Saklandıkları yer de, camekanlı küçük bir yer. Olay yerindeyim, etrafta hiçbir çatışma izi yok, kurşun izi yok. Çatışma olduğuna dair hiç bir delil yok. Özetle, olay yerinde çatışma olduğuna dair tek bir iz yok. Fırıncı, çocukların fırında çalıştığını söyledi, mahallede oturanlar çocukları tanıyor. Görgü tanıkları, çocuklar öldürüldükten sonra gerilla kıyafeti giydirilmeye çalışıldığını anlattı. Cenazeleri ailelerine bile haber vermeden gece Erzurum'a götürdüler. Ayrıca olaya tanık olan 5 kişi Diyadin Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. Çok açık ki ortada bir infaz var ve üzeri örtülmek isteniyor."

‘Cenazeler Erzurum Adli Tıp

Kurumu’na götürüldü’

Özgür Gündem’de yer alan haberde, ölen çocukların aileleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiklerinde, “Cenazelerin Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü haberini aldığı” belirtildi.

‘Savcı olay yerine gitmedi’

Bir savcı ile de görüştüklerini anlatan Taşdemir, "Savcının hiçbir şeyden haberi yok, çatışma olduğunu sanıyor. Olay yerine bile gidip inceleme yapmamış. Neden gitmediğini sorduğumuzda 'Çatışma var, güvenlik yoktu' dedi” ifadesini kullandı. Taşdemir, “Belli ki deliller karartılarak, çatışma süsü verilecek ve olayın üstü kapatılacak" iddiasını ileri sürdü.

‘Ağrı’da 3. infaz’ iddiası

DİHA, “Murat Mahallesi'nde de sabah saatlerinde harabe olan evlerin arasında bir erkek cesedi bulunduğunu” iddia etti. Habere göre, “Görgü tanıkları bu kişinin infaz edildikten sonra panzerin arkasına bağlandığını ve yerlerde sürüklenerek buraya getirildiğini anlattı. Olay yerinde kan ve sürüklenme izleri görünüyor.”

Akşam saatlerinde PKK saldırısı

Dün akşam, 21.30 sıralarında PKK’nın Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na saldırdığı haberleri basında yer almıştı. Yayınlarda “PKK mensuplarının, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine karanlıktan faydalanarak kaçtığı” aktarıldı.

Valilik: 3 terörist ölü ele geçirildi

Ağrı Valiliği, saldırıya ve TSK’nın saldırıya verdiği karşılığa dair yaptığı bilgilendirmede “Güvenlik güçlerimizin karşılık vermesi ile çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir” ifadesini kullanıldı. Valiliğin açıklaması şöyle:

“12.08.2015 günü saat 21.00 sıralarında Bölücü Terör Örgütü PKK mensupları tarafından Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiştir.

Güvenlik güçlerimizin karşılık vermesi ile çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı:

Basın açıklamasına bile gelmezlerdi

Öte yandan, Radikal’den İsmail Saymaz’a konuşan HDP’li Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Hazal Aras “Bunların biri 16, diğeri 14 yaşında. Fırında çalışan, yakından tanıdığımız çocuklar. Bırakın bir yerlerle ilişkili olmasını, partinin basın açıklamasına bile gelmiyorlardı” dedi.

Aras, şunları söyledi:

“Bu iki çocuktan Orhan 7 aydır, Muhammed de 10 gündür fırında çalışıyor. Dün akşam vardiyası için fırına gitmişler. Fırının kapısı kapalı olunca kapıda oturmuşlar. O sırada panzerlerin geçtiğini görüp korkuyorlar. Yol üstündeki fırının odunluğuna saklanıyorlar. Burada öldürülüyorlar. Belki doğrudan hedef seçilmemişlerdir ancak ilçede sivillere dönük bir saldırı var. Belli saatten sonra insanları sokağa çıkamaz oldu. Burada öldürülüyorlar. Görgü tanığı olan bir aileden beş kişi şu an gözaltında tutuluyor.

Altını çizerek söylüyorum; bunların biri 16, diğeri 14 yaşında. Fırında çalışan, yakından tanıdığımız çocuklar. Bırakın bir yerlerle ilişkili olmasını, partinin basın açıklamasına bile gelmiyorlardı. Orhan, İmam Hatip’te okumuştu. İkisi de yoksuldu. Ben bunu emniyet amirine de söyledim. ‘Sizin istihbarat birimleriniz çok iyi bilirler ki, bunlar sivil vatandaştır’ dedim. Bunun tespitini yapmak zor değildir. Fırın sahibi de fırında çalıştıklarını doğruluyor.”

DBP'li Kubilay: Yargısız infaz yapılmış

Ağrı’nın Demokratik Bölgeler Parti’li (DBP) Belediyesi’nin eş başkanı Mukaddes Kubilay da "Bize olayın nasıl olduğuna dair açıklama yapmıyorlar, görünen o ki yargısız infaz yapılmış, halktan anlatılanlara göre çatışma olmamış" dedi.

Taraf'tan Zehra Özdilek'e konuşan Kubilay’ın açıklamaları şöyle:

“Valiliğin ölenlerin PKK’li olduğuna dair yaptığı açıklama yalandır. Ölenlerin ikisi sivil diğeri ise gerilladır. Siviller 14 ve 16 yaşında iki çocuk. Ölen PKK'linin ismi ise Destan. Bize olayın nasıl olduğuna dair açıklama yapmıyorlar, görünen o ki yargısız infaz yapılmış, halktan anlatılanlara göre çatışma olmamış. Hiç kimsenin haberi yok, savcının haberi yokken cenazeler hiç bir haber de verilmeden direk Erzurum’a gönderilmiş.

'Görgü tanıkları gözaltında'

Kubilay ‘Olayın üstünü kapattılar. Bir karartma söz, konusudur, bilgiler yanlıştır çünkü görgü tanıkları var. Bu çocuklar fırında çalışıyor. Sahibiyle görüşülmemiş. Ailelerin bu konuda bilgisi yok. Ayrıca 5 kişi göz altında ve bunlar görgü tanığıdır. Şu anda Diyadin esnafı kepenk kapatmış ve halk gergin durumda, herkes böyle tetikte, her an bir saldırı olabilir mi, tekrar sivil halk öldürülür mü endişesi yaşıyor. Ciddi bir gerginlik var" diye konuştu.

'Ölümler son bulmalı'

Kubilay “Bizler bölgenin yöneticileri olarak kaygılıyız. Bu ölümlerin son bulması gerekiyor. Hiç kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz, ne asker ne gerilla ölsün ne polis ölsün. Amacımız bu savaşı durdurmaktır. Biz de biran önce bu sürecin savaşa değil barışa yönelmesini istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, AKP hükümetine ve Cumhurbaşkanına sesleniyoruz . Partimizi suçlar nitelikte söylemleri bırakın. Kimin bu savaşı başlattığı ortadır. Ama bu halk barış özlemiyle direnmeye devam edecektir” dedi.

İşte çocukların öldürülmeden önceki son görüntüsü