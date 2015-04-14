CHP'nin Ağrı heyetinden açıklama: Diyadin'de beş değil iki ölü var

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ağrı milletvekili adayı Cemil Erhan, Diyadin’in Yukarı Tütek Köyü’nde 11 Nisan'da güvenlik güçleri ve PKK mensupları arasında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Erhan, çatışmada 5 değil 2 kişinin öldüğünü söyledi. Genelkurmay Başkanlığı, çatışmadan sonra yaptığı açıklamada 4 askerin yaralandığını, 5 PKK'lının ise öldürüldüğünü belirtmişti.

Diyadin'de yaşanan terör saldırısını incelemek üzere kente gelen Erhan, CHP Ağrı İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyadin'e girdiklerinde ölü bir şehirle karşılaştıklarını ifade ederek, "Gerçekten derin bir sessizlik ve halk arasında büyük bir tedirginlik var. Bunun sebebi de olmaması gereken bir olayın tahakkuk etmesi ve tezahür etmesidir" dedi.

Yukarı Tütek Köyü’nde 3 yıldır düzenlenen şenliklerde böyle bir olay yaşanmadığını belirten Cemil Erhan şunları söyledi:

"Eğer Genelkurmay’ın dediği gibi burada 10 bin mermi atıldığı, büyük yapılanma yapıldığı söyleniyorsa demek ki burada bir bilgi eksikliği ve istihbarat zafiyeti var. Buranın MİT’i, emniyeti var. Her şey yerli yerindeyken bu olay olmayabilirdi. Vatandaşlar burada 3 senedir olan şenliklerde böyle bir olayın daha önce yaşanmadığını söylüyorlar. Ama bu olayın seçim günlerine denk gelmesi de çok manidardır. Samimiyetle söylemek gerekirse askerin gidişi için gerekirse önceden tedbir alınsaydı Genelkurmay’ca terörist diye ifade edilen bunlar karşı karşıya gelmeyebilirdi. Bunun geliş nedeni çok basite indirgeniyor. ‘Askerleri öldürecekler, çözüm süreci boşa çıkacak. Bu nedenle biz oy kaybına uğrarsak bunlar oy alacaklar’ diyorlar. Bütün mana önümüzdeki seçimlerde AK Parti’nin oy almasına dönük bir olay. Eğer gerçekten bir bilgi zafiyeti olmasaydı bu olaylar olmayabilirdi. Askerlere atış yapıldığı zaman vücutlarına değil de hep ayak kısımlarına ateş edildiği söyleniyor. Bu ölen ve yaralanan kardeşlerimiz iki sivil Diyadinli. Birisi canlı kalkan olarak önüne atıyor, diğeri şu an hastanede yaralı olan kardeşimiz. Çözüm sürecine malesef etki etmek bahanesiyle yapılmış gibi geliyor. Diyadin halkının tedirginliği, bu ölüm sessizliği, bütün işyerlerinin tamamıyla kapalı oluşu bunun bir göstergesidir. Yalnız 5 ölü olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü buradakiler ölen bir kişinin Diyadin halkından, birinin gerilla olduğunu söylüyorlar."