Diyadin'de öldürülen Muhammed'in babası: Vali yalan söylüyor, oğlum PKK'lı değil

Ağrı’ya bağlı Diyadin'de bir fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun özel harekat timlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin olarak Muhammet babası Hanifi Aydemir, "Ağrı Valisi yalan açıklama yapıyor. Gidip benim oğlumu PKK'lı gösteriyor. Öyle bir şey yok. Benim oğlum öğrenciydi. Burada bir sürü şahit var. Benim çocuklarımı öldürenlerden hesap sormak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Abdullah Öcalan'a çocuk katili diyorlar. Asıl çocuk katili Erdoğan ve polisleridir" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Ağrı Diyadin'in Atatürk Mahallesi'nde çalıştıkları fırının odunluğunda dün gece özel harekat timleri tarafından infaz edilen iki çocuktan Muhammet Aydemir'in annesi Sevgül Aydemir, çocuklarının bilerek infaz edildiğini ve çocuğunun cenazesinin kendilerine gösterilmeden apar topar Erzurum'a götürüldüğünü söyledi. Anne Aydemir, "Benim oğlum dün akşam fırından geldi. Ekmek ve parayı bırakıp tekrar fırına gitti. Geri geleceğini söyledi, patronu çağırmış. Fırına giderken patronu ona 'Git odunluktan odunları getir ve eve git' demiş. Ondan sonra oğlum odunluğa odun getirmeye giderken silah sesleri gelmiş. O an oğlumu aradım. 'Anne silah sesleri geliyor, bitsin gelirim' dedi. Ve ondan sonra sabaha doğru tekrar kaç defa aradım ama telefonunu açmadı. Ben de dedim uyuyordur fırında. Sonra sabah fırında çalışan biri daha geldi. 'Fırının iki elamanını öldürmüşler' dedi. Olay yerine gittim. Ama polisler cenazeleri götürmüşlerdi. Savcıya gitti oradan da polisler 'Hadi git. Çık buradan' dediler bana" diye anlattı.

Yetkililerden oğlunu isteyen anne Aydemir, "Ben oğlumu istiyorum. Gitsinler oğlumun siciline baksınlar. Bir şey varsa ben hiçbir şey demem. Oğlum çok temiz bir insandı. Ben sonuna kadar oğlumun hakkını isteyeceğim. Oğlum imam hatip lisesinde 3. sınıf öğrencisiydi" diye konuştu.

'Asıl çocuk katili Erdoğan'dır'

Yaşanan durumdan dolayı fenalık geçiren baba Hanifi Aydemir ise, başka bir oğlunu dün Dersim'de askerliğini bitirdiği için almaya gidip, dün akşam saatlerinde Diyadin'e geldiğini söyledi. Aydemir, "Benim bir oğlum dün askerden geldi. Biri de şu an izinde. Devlet resmen diğer oğlumu katletti. Peki bu çocuklarım kimin askerliğini yapıyorlardı. İzne gelen oğlumu bir daha askere göndermeyeceğim. Vicdani retçi olsun. Bu sabah durumu öğrenince savcının yanına gittim. Onun da durumdan haberi yoktu. Ağrı Valisi ise yalan açıklama yapıyor. Gidip benim oğlumu PKK'li gösteriyor. Öyle bir şey yok. Benim oğlum öğrenciydi. Burada bir sürü şahit var. Vali devletin adamı olduğu için öyle kendine göre açıklama yapıyor. Benim çocuklarımı öldürenlerden hesap sormak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Abdullah Öcalan'a çocuk katili diyorlar. Asıl çocuk katili Erdoğan ve polisleridir" vurgusu yaptı.