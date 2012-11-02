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Adli Tıp: Birtakım bulgularımız var ama rapor henüz tamamlanmadı

Adli Tıp Kurumu Başkanı İnce, 'Bugün gazetesinde çıkan haberde yer alan maddeyi biz bulmadık. Bu haber nasıl oluştu onu da bilmiyoruz'

02 Kasım 2012 13:09

Bugün gazetesi, ölümü şüpheli bulunarak mezarı açılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede zehirlenme bulgularına rastlanıldığını öne sürdü. Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce konuya dair yaptığı açıklamada "Birtakım bulgularımız var ama rapor henüz tamamlanmadı" dedi. İnce, Özal'ın naaşında 'striknin keratin' maddesine rastlanmadığını kaydetti.

Turgut Özal’ın naaşından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Numuneler uzmanlar tarafından incelendi. Özal'dan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede, zehirlenme bulgularına rastlandığı öne sürüldü.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili cenazesine yapılan otopside zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki iddialarla ilgili tamamlanmış herhangi bir rapor olmadığını söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan İnce şunları söyledi:

"Bulguları önce rapor haline getirmemiz gerekiyor. Adli Tıp'ta yürütülen çalışmaların Aralık ayı içinde Cumhuriyet Başsavcılılğı'na gideceğini ümiit ediyorum. Bulguları teyit ediyoruz. Önümüzdeki ay Başsavcılık gerekli açıklamayı yapacaktır.

Bugün gazetesinde çıkan haberde yer alan maddeyi biz bulmadık. Bu haber nasıl oluştu onu da bilmiyoruz. Biz raporu hazırlayıp göndereceğiz. Sabırla beklemek gerekiyor. Bu süreçler bizim de kafamızı karıştırıyor. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. Bu haberin kaynağı biz değiliz.

Önümüzdeki hafta sonuna doğru İhtisas Kurulu'na sonuçları verebiliriz. İhtisas Kurulu da gerekli özeni gösterecektir. Aralık ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceğiz. Açıklamayı biz yapmayacağız, yapacaksa onlar yapacak."

 

İddia neydi?


Bugün gazetesinde yer alan iddiaya göre; Turgut Özal'ın vücudunda yüksek miktarda etkili zehirli madde kalıntılarına ulaşıldı.

Adli Tıp uzmanları, “striknin keratin” adlı maddenin etkili bir zehir olduğunu vurguladı.

Söz konusu zehirin, 15-20 dakika içinde solunum yollarını felç ettiği ve kalp krizine neden olduğu belirtildi.

Zehirli maddenin Özal'ın yiyecek ya da içeceğine karıştırılmış olabileceği de ifade edildi.

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