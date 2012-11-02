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Özal'ın otopsi raporu açıklandı iddiası: Zehirlenerek öldürüldü

İddiaya göre; Özal'ın vücudunda yüksek miktarda etkili zehir kalıntılarına ulaşıldı

02 Kasım 2012 10:11

Ölümü şüpheli bulunarak mezarı açılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan alınan örnekler üzerinde yapılan ilk incelemede, zehirlenme bulgularına rastlanıldığı öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarı geçtiğimiz ay açılmıştı.

Turgut Özal’ın naaşından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Numuneler uzmanlar tarafından incelendi.

Bugün gazetesinde eski cumhurbaşkanı Özal'ın "zehirlendiği"ne ilişkin bulgulara ulaşıldığı iddia edildi. Güngör Ergun'un bugün (2 Kasım 2012) gazetede yayımlanan ve sürmamşetten verilen haberinde, "Ölümünde 20 yıl sonra 'Feth-i Kabir' yapılarak vücudundan örnekler alınan Özal'ın otopsi raporuna Bugün ulaştı. Vücudunda yüksek miktarda etkili bir zehir olan 'striknin kreatin' maddesi belirlendi' denildi.

Adli Tıp uzmanları, “striknin keratin” adlı maddenin etkili bir zehir olduğunu vurguladı. Striknin, fare gibi küçük hayvanları öldürmek için kullanılan zehirli bir madde. Kreatin ise omurgalı canlılarda, başta kaslar olmak üzere hücrelerin oksijen ihtiyacının karşılanmasını sağlayan bir asit.

Gazete haberinde göre; zehirli maddenin Turgut Özal'ın yiyecek ya da içeceğine karıştırılmış olabileceği belirtiliyor.

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