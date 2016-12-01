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Adana'da öğrenci yurdundaki yangına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Adana Aladağ'da kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangında 12 kişi yaşamını yitirmişti

01 Aralık 2016 04:49

RTÜK, Adana'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenci yurdundaki yangına ilişkin Aladağ Sulh Ceza Hakimliği'nce konulan yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda meydana gelen yangına ilişkin Aladağ Sulh Ceza Hakimliği'nin yayın yasağı kararının, Kozan Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kozan Sulh Ceza Hakimliğinin 2016-1423 D. İş Sayılı kararı ile Adana Aladağ İlçesi Sulh Ceza Hakimliğinin 29.11.2016 tarihinde Aladağ ilçe merkezinde bulunan Aladağ Özel Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen yangınla ilgili 2016/150 D. İş sayılı yayın yasağı kararı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK, Aladağ ilçesindeki ortaöğretim kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın ve taksirli ölüm olayına ilişkin Aladağ Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını sabah saatlerinde internet sitesinden yayınlamıştı. Buna göre, bazın basın ve yayın organlarında yanlış bilgiler verildiği, ölenlerin kimliklerinin yanlış söylendiği, yayınların gerek ilçe genelinde gerekse yurt çapında huzur ve güven ortamı ile kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceği ve yürütülen soruşturmanın akamete uğratılabileceği kanaatiyle, yapılan ve yapılacak tüm haberlere, tüm yazılı ve görsel basınla internet ortamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulması ve yapılan yayınların kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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