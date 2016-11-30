Diyanet, öğrenci yurdunda çocukların öldüğü gün Adana'da 6 milyon liralık müftülük binası açtı!

Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaöğretim ve lise öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangı nedeniyle 11 öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği gün, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, aynı ilde 6 milyon 639 bin liraya tamamlanan Adana İl Müftülüğü'nün yeni binasını açtı.

Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü "Yangın merdiveninin kapısı içeriden kilitliymiş. Çocuklar çıkmayı başaramamış. Cesetler yangın merdiveninin olduğu noktada bulundu" açıklaması yapmıştı. Aladağ'da kül olan yurt binasının önünde kızının akıbetini öğrenmeye çalışan bir öğrenci velisi de, "Burası Süleymancıların yurdu. Devlet yurdunu yıktılar, çocuklarımızı buraya yerleştirdiler" diye isyan etmişti.

Bina, Görmez ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla açılırken, burada yaptığı konuşmada "Allah, yaptığı işi en güzel yapanı sever. Sizler de böyle güzel bir müesseseyi Adana'ya kazandırdınız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Diyanet teşkilatı bir kamu kurumudur ama aynı zamanda bir millet kurumudur. Her türlü hizmeti milletle birlikte yapan bir kurumdur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Adana İl Müftülüğü hizmet binasının açılışının ardından Adana'nın Yüreğir ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun da temel atma törenine katıldı.