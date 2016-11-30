T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet, öğrenci yurdunda çocukların öldüğü gün Adana'da 6 milyon liralık müftülük binası açtı!

Bir baba "Devlet yurdunu yıkıp buraya yerleştirdiler" demişti

30 Kasım 2016 12:59

Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaöğretim ve lise öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangı nedeniyle 11 öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği gün, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, aynı ilde 6 milyon 639 bin liraya tamamlanan Adana İl Müftülüğü'nün yeni binasını açtı.

Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü "Yangın merdiveninin kapısı içeriden kilitliymiş. Çocuklar çıkmayı başaramamış. Cesetler yangın merdiveninin olduğu noktada bulundu" açıklaması yapmıştı. Aladağ'da kül olan yurt binasının önünde kızının akıbetini öğrenmeye çalışan bir öğrenci velisi de, "Burası Süleymancıların yurdu. Devlet yurdunu yıktılar, çocuklarımızı buraya yerleştirdiler" diye isyan etmişti.

Bina, Görmez ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla açılırken, burada yaptığı konuşmada "Allah, yaptığı işi en güzel yapanı sever. Sizler de böyle güzel bir müesseseyi Adana'ya kazandırdınız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Diyanet teşkilatı bir kamu kurumudur ama aynı zamanda bir millet kurumudur. Her türlü hizmeti milletle birlikte yapan bir kurumdur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Adana İl Müftülüğü hizmet binasının açılışının ardından Adana'nın Yüreğir ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun da temel atma törenine katıldı.

ETİKETLER

Adanaçocuklaröldüğü günyangın6 milyon liralıkmüftülük binasıaçılış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24