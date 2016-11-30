Adana'daki yurt faciasının ardından gündeme gelen 'Süleymancılar’ kimdir?

Adana'da 11 öğrenci ve 1 eğitmenin yanarak yaşamını yitirdiği yurdun Süleymancılar Cemaati'ne ait olduğu iddia edildi.

Adana'da yaşanan facianın ardından, olay yerinde kızının akıbetini öğrenmeye çalışan bir öğrenci velisi, "Burası Süleymancıların yurdu. Yurdu yıktılar, çocuklarımızı buraya yerleştirdiler" demiş ve 'Süleymancılar' sosyal medyanın da bir anda en çok konuşulanları arasında yer almıştı.

Bugün Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması’nın yıl dönümü

Oda TV'de yer alan habere göre Türkiye’de tekke, zaviye ve türbeler, bundan 91 yıl önce kapatılmasına rağmen hala varlığını sürdürüyor.

Türkiye’de tekke, zaviye ve türbelerin 30 Kasım 1925’te kapatılmıştı.

Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan Kimdir?

Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan. 1888’de, Bulgaristan, Silistre’nin Hezargrad kasabasında doğdu. 1920 yılında Daru’l Hilafeti’l Aliyye medresesinde öğretmenliğe başladı. 4 sene sonra 1924'de Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu'nun çıkmasıyla medrese eğitimi yasaklandı. Tunahan, öğretmenliği bırakıp İstanbul vaizliğine atandı.

O günlerde devamlı olarak polis takibi altında bulunan Süleyman Hilmi Tunahan, 1930’da İstanbul'dan ayrılarak Çatalca'nın Kabakça Köyü’nde bir çiftlik kiraladı. Ayrıca bir ortakla birlikte, gaz yağı satan bir şirketin Trakya ana bayiliğini aldı. Kiraladığı çiftlikte çalışan işçiler arasından seçtiği bazılarına ders verdi. Bu durum jandarma tarafından tespit edilince derse devam edebilmek için Kuşkayası’na çıktı. Silivri'de meşe kömürü yapmak üzere kiraladığı ormanın tenha bir bölgesinde ders okutmaya devam etti. Bu faaliyetleri de fark edilince 1933’te Güney'e gidip Torosların bazı köylerinde mandıracılık yaparak tarikat faaliyetlerini sürdürdü. Adapazarı’nda bir kiremit fabrikası satın aldı.

1950'den sonra tarikatını büyüttü. Zenginlerden aldığı destekle faaliyetlerini arttırdı. Bu çerçevede 1951’de bir iş adamının Üsküdar Çamlıca'daki eski köşkünün birinci katında, yirmi beş civarında talebeyle ilk yatılı Kurân Kursu'nu açtı.

1957’de Kütahya Tavşanlı’da “mehdîlik” iddiası nedeniyle Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgudan sonra tutuklanıp idam talebiyle hâkim huzuruna çıkarıldı. 29 Ağustos 1957 tarihinde ise kefaletle serbest bırakıldı ve ardından 8 Kasım 1957'de beraat etti.

16 Eylül 1959’da hayatını kaybetti.

Cemaat'te kardeş kavgası

Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın yerine damadı Kemal Kaçar geçti. Kaçar da Haziran 2000'de vefat edince Cemaat'in liderliği Süleyman Hilmi Tunahan'ın iki torunu, Ahmet Arif Denizolgun ile Mehmet Denizolgun arasında kaldı. İkiye bölündüler. Birbiriyle konuşmayan iki kardeş, cemaat üzerinde etkili oldu. Ancak cemaatin başında Arif Ahmet Denizolgun vardı.

Arif Ahmet Denizolgun, Refah Partisi'nden Antalya Milletvekili seçildi. O dönemde Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünden sonra ‘Süleymancı Cemaati’nin lideri, 34 yaşındaki Alihan Kuriş oldu. Denizolgun’un ablasının oğlu olan Kuriş, yüksek mimar olarak görev yapıyor.