CHP Adana Milletvekili Türkmen'in yurtlar için verdiği önerge Meclis gündemine girmemiş!

Adana Aladağ’da bir yurtta en az 12 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 20 milletvekili ile birlikte Meclis'e sunduğu Araştırma Önergesi'nin görüşülmediği ortaya çıktı.

BirGün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, CHP Adana Milletvekili Türkmen Ensar Vakfı’nda yaşanan cinsel istismar

olayı sonrası 1 Nisan 2016 tarihinde Meclis'e araştırma önergesi verdi. Önergede vakıf ve derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı yurtların araştırılması ve tespit edilmesi istendi. Ancak önerge Meclis Genel Kurulu'na getirilmedi.

CHP'li Türkmen 1 Nisan tarihli önergede şu ifadelere yer vermişti:

"Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve derneklerin açtıkları tüm öğrenci yurtlarının tespiti, öğrencilere yurt yapımı amacıyla kamu arazilerini ve binalarını düşük bedelle ya da bedelsiz devreden kamu kurum, kuruluş ve yerel yönetimler ile bu arazi ve binaları alan vakıf, dernek ve benzer kuruluşların belirlenmesi, özel yurtların daha etkin bir şekilde denetlenmesi ve öğrencilerin yurt ihtiyacının giderilmesi için alınacak önlem ve politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."