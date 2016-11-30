Adana'ya giden Eğitim-Sen'lilere 'gerginlik yaşanmasın' gözaltısı

Adana Aladağ’daki yurt yangını sonrası ilçeye gitmek isteyen Eğitim Sen heyeti, 'gerginlik yaşanmasın' denilerek gözaltına alındı. Bakanların ziyaretinden sonra serbest bırakılan Adana Eğitim Sen Başkanı Ahmet Karagöz, “keşke bu önlemleri yangının çıkmaması için alsalardı, çocuklarımız da ölmeseydi” dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Adana Aladağ’da 11’i öğrenci 12 kişinin ölümüne yol açan yangın faciasını öğrendikten sonra bölgeye giden Eğitim Sen yöneticileri gözaltına alındı. Öğretmenler, bakanlar yurttan ayrıldıktan sonra serbest bırakıldı.

‘Girmemize izin verilmedi’

Yangını haber aldıktan hemen sonra inceleme yapmak, ailelerin acılarını paylaşmak için Aladağ’a gitmek üzere 4 kişilik heyetle yola çıktıklarını anlatan Karagöz şunları söyledi:

“Saat 02.00 sularında Aladağ’a ulaştık. Çok yoğun güvenlik önlemi vardı. Yangının yaşandığı bölgeye gitmemize izin verilmedi. Başbakan yardımcısı ve bakanların ilçeye gelmekte olduğu söylendi. Bu arada her birimizin koluna bir polis girdi ve bizi karakola götürdüler. Başbakan Yardımcısı ve bakanlar gidene kadar karakolda bekletildik.”

“Bizi nasıl tehlike unsuru olarak gördüler bilmiyorum” diyerek yaşanan duruma tepki gösteren Karagöz, polisin “ilçede gerginlik olmasın” diye bu gözaltını savunduğunu söyledi. Karagöz, “Keşke bu önlemi çocuklarımızın ölümüne yol açan yangının çıkmaması için alsalardı” dedi.

‘İlkokulda özel yurt açılamaz’

Yangında hayatını kaybeden çocukların 10-14 yaşında olduğuna dikkat çeken Karagöz, basına yansıyan ortaöğretim yurdu iddiasının doğru olmadığını söyledi. Mevcut yasalara göre devlet dışında kurumların ilköğretim düzeyinde yurt açamadığını belirten Karagöz, “MEB tarafından denetim yapılmadığı, yapıldıysa da görmezlikten gelindiği ortaya çıkıyor” dedi.

Devlet ücretsiz kaliteli yurt hizmetini yeterince vermediği için yoksul ailelerin çocuklarını cemaat yurtlarına teslim etmek zorunda kaldığını söyleyen Karagöz, buna yol açanların, ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.