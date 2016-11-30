Adana'daki yurt faciasında müdür dahil 14 kişi hakkında gözaltına kararı

Adana'da bir yurtta 11 kız öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği soruşturmada şimdiye kadar 13 kişi gözaltına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak "İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı... Çıkması muhtemel diyorlar" demişti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, "Yangın merdivenlerinin kilitli olduğu tespit edildi" açıklaması yapmıştı.

Yaşan facianın ardından, olay yerinde kızının akıbetini öğrenmeye çalışan bir öğrenci velisi, "Burası Süleymancıların yurdu. Yurdu yıktılar, çocuklarımızı buraya yerleştirdiler" demişti.