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Adana'da çocukların öldüğü yurttaki yangına yayın yasağı!

"Yurt çapında huzur ve güven ortamı ile kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceği..."

30 Kasım 2016 10:18

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Adana'da özel bir öğrenci yurdundaki yangına ilişkin Aladağ İlçesi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesinin ve yapılan yayınların kaldırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Yayın yasağı genellikle terör olaylarından sonra getirilirken yurttaki yangın haberi sonrası da getirilmesi dikkat çekti.

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"Yurt çapında huzur ve güven ortamı bozucu eylem..." 

NTV'de yer alan habere göre, RTÜK, Aladağ ilçesindeki ortaöğretim kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın ve taksirli ölüm olayına ilişkin Aladağ Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını internet sitesinden yayınladı:

"Buna göre, bazın basın ve yayın organlarında yanlış bilgiler verildiği, ölenlerin kimliklerinin yanlış söylendiği, yayınların gerek ilçe genelinde gerekse yurt çapında huzur ve güven ortamı ile kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceği ve yürütülen soruşturmanın akamete uğratılabileceği kanaatiyle, yapılan ve yapılacak tüm haberlere, tüm yazılı ve görsel basınla internet ortamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulması ve yapılan yayınların kaldırılması kararlaştırıldıç"

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