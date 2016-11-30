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Adana Valisi, yurt faciasında yangın merdiveni kilitliydi iddiasına yanıt vermedi; belediye başkanı doğruladı!

Adana'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi

30 Kasım 2016 03:20

Adana'da Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden 11'inin öğrenci, birinin de okulda görevli bir kişi olduğu belirtildi. 

İlk tespitlere göre üst katları ahşap olan binada çıkan yagının elektrik kontaağından çıktığı tahmin ediliyor. Üst katlarda çıkan yagın ahşap yapı nedeniyel hızla yayıldı. Öğrencilerden bazıları kendini camdan atarak kurtardı ancak hayatını kaybedenlerin çoğu çatı katına doğru kaçtı. Burada sıkışan öğrenciler hayatını kaybetti. 

 
 

Binada yangın merdiveninin bulunduğu ancak öğrencilerin panik nedeniyle merdiveni kullanamadığı tahmin ediliyor. Merdivenin kilitli olduğu için kullanılmadığı da ileri sürüldü. Ancak Adana Valisi Mahmut Demirtaş binada yapılan incelemenin ardından yaptığı açıklamada bu iddiaya yanıt vermedi.

Vali, Demirtaş, binada 34 öğrencinin kaldığını söyledi. 

Yurtta sadece ortaokul öğrencilerinin  değil, lise öğrencilerinin de kaldığı belirtildi.

Öğrenci velisi: Burası Süleymancıların yurdu, yurdu yıktılar çocukları buraya yerleştirdiler

 

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