Adana'da yurtta yangın; 11 çocuk ve bir eğitmen hayatını kaybetti

Adana'da Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin bazı çocukların cenazeleri birbirlerine sarılı halde bulundu. Hayatını kaybedenlerden 11'inin öğrenci, birinin de okulda görevli bir kişi olduğu belirtildi. Cenazelerin yangın merdiveninin çıkışında bulunduğu belirtilirken, kapının kilitli olmasından dolayı dışarı çıkamadıkları ifade edildi. Yangın sırasında ahşaptan yapılan çatının da çocukların üzerine düştüğü anlaşıldı. Sabah saatlerine doğru yayın yasağı geldi. Adana'da bir yurtta 11 kız öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yurt müdürü de var.

Adana'da çocukların öldüğü yurttaki yangına yayın yasağı!

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda dün 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede içi ahşap, zemini halı kaplı iki katlı binayı sardı. Yangına itfaiyeyle birlikte orman koruma ekipleri de müdahale etti. Pencereden atlayan ve dumandan etkilenen 22 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Üç saatlik mücadelenin ardından yangın söndürüldüğünde içeri giren itfaiyeciler 11 öğrenci ve 1 eğitmenin cesedini buldu.

8 öğrenci kaçtıkları çatıda, 3 öğrenci ve eğitmen de 2. katta hayatını kaybetti. yangında yaşamını yitiren 11'i çocuk 12 kişinin kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla ailelerinden kan örneği alındı.

Yurttaki yangında ölen 11 çocuğun kimlik tespiti için ailelerden kan örneği alındı

Pencereden atladılar

İçeride bulunan öğrencilerden bazıları paniğe kapılarak birinci ve ikinci kat pencerelerinden atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Bazı öğrenciler de üst katlara kaçarak çatı katına sığındı. Aladağ ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Pencerelerden atlama sonucu vücudunda kırıklar oluşanlar ile dumandan etkilenen öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yapmasından sonra hastanelere kaldırıldı.

Bazı öğrencilerin ayağı kırıldı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili Aladağ Savcılığı hemen duruma vaziyet olduğunu aktaran Kaynak, şöyle konuştu: "Bir keşif yapılacağını ifade ettiler. İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı, çıkması muhtemel diyorlar. Tabii ahşap kaplamalar var, strafor, yalıtımlar var bunlar tutuşmuş. Çocuklarımızın bir kısmında atlamaları sonucunda ayaklarında kırıklar var, bir kısmının dumandan etkilenmeleri sonucu hastalıkları var. Tabii bu arada vefat edenler, adli tıptaki otopsilerden sonra defnedilecekleri yere gönderilecekler. Olay tüm yönleriyle bir yandan yargı tarafından araştırmaya başlanmıştır. Bir yandan da yangına karşı tedbirlerle ilgili gerekli çalışma ve araştırmalar ayrıca yapılacaktır.

Üç saatte söndürülebildi

İtfaiyenin çabaları sonucu yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. Cesetler otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. 9 cesedin 1 ambulansla götürülmesi dikkat çekti.

Duvar ahşap, yer halı kaplı

Adana İtfaiye Daire Başkanı Fatih Durukan, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi. Binanın içinin ahşap kaplama, yerlerin de halıyla kaplı olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüyüp üst katları sardığı ifade edildi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Alpgedik, yangının zemin katta çıktığını, kısa sürede alevlerin yükseldiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin isimleri

Hayatını kaybedenler şöyle:

Sare Betül Genç, Fatma Canatan, Semanur Aydoğdu, Gamze Bagir, Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Cennet Karataş, Sevim Köylü, İlknur Maden, Zeliha Avcı.

Belediye Başkanı: Kilitli olduğu anlaşılıyor

NTV yayınına bağlanan Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Yangın merdiveni çocukların cesetlerine ulaşıldığı bölge. Tahminim, yangın merdiveninin kilitliği olduğu anlaşılıyor, açamamışlar. Çocuklar 11-14 yaşındalar” açıklamasında bulundu. Sözlü, ahşaptan yapılan çatının yangın yüzünden çocukların üzerine çöktüğünü açıkladı.

Çevik kuvvet sevk edildi!

İlçenin tamamından görülen yangın nedeniyle bölgeye akın eden vatandaşlar da büyük panik yaşadı, çocuklarına ulaşamayan aileler de gözyaşlarına boğuldu.

18 bin nüfuslu ilçeye takviye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alarak bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

" Milli Eğitim Bakanlığı'nca izinli"

Yurt Milli Eğitim Bakanlığı’nca izinlidir. Bakanlığımız kendi çalışmalarını yapacaktır, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız psiko-sosyal destek yönünden, olayın ilk anından itibaren 32 görevlisiyle sahada. Biz hem yaralananların hem de hayatını kaybeden çocuklarımızın, yavrularımızın ailelerinin yanında olacağız. Neticede olaya sebebiyet veren, yangına sebebiyet veren her neyse bu ortaya çıkacaktır ve sorumlularla ilgili işlemler yapılacaktır. Şimdilik böyle söylemekle yetinelim. Büyük bir acı ve dram halen sıcak". Gazetecilerin ölen öğrenciler için tören yapılıp yapılmayacağı sorusuna Bakan Kaynak, "Törenle ilgili ailelerin tutumu çok önemli. Ne diyecekler, ne isteyecekler, Adana Valimiz olayın en başından beri Aladağ’da, bizimle beraber döndü. Ailelerle temas kuracaktır. Ama cenazelerin nakli ve defni için biz hükümet olarak, valilik olarak görevde olacağız" dedi.

Ailerlere psikolojik destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 32 psiko-sosyal destek ekibinin ölen ve yaralanan öğrencilerin aileleriyle ilgilendiğini açıkladı. Acılarının çok büyük olduğunu belirten Bakan Kaya, "Yangın merdiveni kapısının kilitli olduğu yönündeki iddialar ile diğer tüm iddialar araştırıyor. Devletimiz ailelerimizin yanındadırlar. 32 kişilik psiko-sosyal destek ekibimiz sahada çalışmaları yapıyorlar" dedi.

Vali: 12 cenazeye ulaştık

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesindeki öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili, "12 cenazeye ulaştık, yaralanan 22 kişi de hastanelere kaldırıldı. Çalışmalar sürüyor. Ümit ediyoruz ki bu sayılar artmaz" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 19.25 civarında çıktığını söyledi.

Yurtta toplam 34 öğrencinin kaldığını anlatan Vali Demirtaş, "Yangında 12 vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan 11'i öğrenci, biri eğitmen. 22 vatandaşımız da yaralı. İçeridekilerin tamamına ulaştık. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Demirtaş, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Yaralılardan durumu ağır olan herhangi kimse yok. Yaralıların bazıları pencereden atlamışlar" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik: Elektrik kontağından çıkmış olabilir

NTV yayınına bağlanan AB Bakanı Ömer Çelik, yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ben Brüksel'deyim. Olayı duyunca Vali beyi aradım. Aladağ ilçesinde zaten kendisi. 13 kaybımız var, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

"İçişleri Bakanı ile görüştük. Milli Eğitim Bakanımızla birlikte Adana'ya geçiyorlar. Ben de temaslarımı yapıp direkt Adana'ya uçacağım. Acı bir haber. 13 kardeşimizin hayatını kaybetmesi. Türkiye'nin başı sağolsun. Olay nasıl oldu araştırılacak.

"Umarım sayı artmaz ama benim aldığım bilgilerde durum açıklığa kavuşuncaya kadar çelişkiler olabilir. Vali beyden aldım ben de 13 ölü sayısını. Resmi açıklamayı yaparlar. İlk aldığım bilgiler bu şekildeydi. Elektrikten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyorlar."

8 yıl önce de 18 öğrenci ölmüştü

Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde 1 Ağustos 2008’de yine Süleymancılarla bağlantılı "Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği”nin kaçak Kuran kursu verdiği Boğaziçi Özel Öğrenci Yurdu tüpgaz patlaması sonucu çökmüş ve 18 öğrenci yaşamını yitirmişti.

Erdoğan, validen bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Adana'nın Aladağ ilçesinde orta öğrenim kız öğrenci yurdunda çıkan yangında can kayıplarının olmasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak Vali Demirtaş'tan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere de acil şifa dileğinde bulundu.

Yıldırım, bakanlardan ve validen bilgi aldı

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, çıkan yangın dolayısıyla ilgili bakanlardan ve Vali Demirtaş'tan bilgi aldı.

Bakanlar, Adana'ya gitti Bakanlar, Adana'ya gitti

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya gitti. Bakanlar, gecenin ilerleyen saatlerinde yangının yaşandığı yurda ulaştı.

"İhmal varsa araştırılacak"

Aile Bakanı Kaya, Adana'da yaptığı ilk açıklamada yangın merdivenindeki kapının kilitli olduğu belirtilen olaya ilişkin olarak "İhmal varsa araştırılacak" dedi. Kaya, yaşanan olayın büyük bir acı olduğunu belirtirken "Bakanlığımız 32 kişilik ekibiyle sahada. Milletimizin başı sağolsun diyorum. İhmali olanlar cezasını çekecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin, "Yurtta kalan 31 kişi. 17 kişi hafif yaralı olarak hastanelerde. 11 kişinin de hayatını kaybettiği şeklinde bir bilgi ulaştı" dedi.



TBMM'deki görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin bilgi verilmesini talep etti.



Bunun üzerine açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bize gelen rakamlara göre, burası Adana'da Özel Aladağ Ortaöğretim Yurdu, bir özel yurt tarafından işletiliyor. Kontenjanı 54, ancak kalan 31 kişi. Şu an 17 kişi hafif yaralı olarak hastanelerde. 11 kişinin de hayatını kaybettiği şeklinde bir bilgi ulaştı. Ama teyit edilmemiş bir bilgidir" dedi. Belediye başkanından soru soran gazeteciye: Hovarda üslubunuz var! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Özlü, Aladağ’da en az 12 öğrencinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak soru soran Gazeteci Nedim Şener’e “Hovarda bir üslubunuz var” diyerek cevap verdi.

Prof. Tayyar Arı: Kader sonuçta!

CNN Türk ekranında Şirin Payzın’ın sunduğu Ne Oluyor programına katılan Prof. Tayyar Arı, Adana’da yaşanan yangındaki facia için “Kader sonuçta” yorumunu yaptı.

Payzın'dan açıklama

Şirin Payzın'ın, “Adana'daki yurt yangını faciasında çocuğunu arayan veliyi görmezden geldiği” iddia edildi. Payzın daha sonra yaptığı bir açıklamada görüntülerin ham olduğunu, bu yüzden herhangi bir ses duyamadıklarını söyledi.

Adana'da bir yurtta 11 kız öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yurt müdürü de var.

Aladağ'daki yurt yangınında hayatını kaybeden 11 çocuktan biri olan 5. sınıf öğrencisi Cennet Karataş'ın babası Mehmet Karataş"Burası tek yurttu. Eleştirme şansımız da, başka seçeneğimiz de yoktu. Mecburduk. Ücretsiz kalıyordu" dedi.