Yurttaki yangında ölen 11 çocuğun kimlik tespiti için ailelerden kan örneği alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren 11'i çocuk 12 kişinin kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla ailelerinden kan örneği alındı. Facianın sebebi olarak cenazelerin yangın merdiveninin çıkışında bulunduğu belirtilirken, kapının kilitli olmasından dolayı çocukların dışarı çıkamadıkları ifade edildi.
İlçedeki 3 katlı özel kız öğrenci yurdunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında hayatını kaybeden 12 kişinin aileleri, cenazelerin bulunduğu Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için ailelerden kan örneği alındı. Aileler daha sonra Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
Cenazeler ise işlemlerin ardından merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık morguna götürüldü.