Yurttaki yangında ölen 11 çocuğun kimlik tespiti için ailelerden kan örneği alındı

Adana'da yurtta yangın; 11 çocuk ve bir eğitmen hayatını kaybetti

Kaynak, "Aladağ Savcısı'nın verdiği ilk bilgi yangın merdivenlerinin kapısının kilitli olmadığı, kilit bile olmadığı anlaşıldığı yönünde" açıklaması yaptı