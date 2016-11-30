Yangında kızını kaybeden baba: Ücretsiz kalıyordu; burası tek yurt, başka seçeneğimiz yoktu!

Aladağ'daki yurt yangınında hayatını kaybeden 11 çocuktan biri olan 5. sınıf öğrencisi Cennet Karataş'ın babası Mehmet Karataş "Burası tek yurttu. Eleştirme şansımız da, başka seçeneğimiz de yoktu. Mecburduk. Ücretsiz kalıyordu" dedi.

Aljazeera Türk'ten Umay Aktaş Salman'ın haberi şöyle:

Adana Aladağ'da ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı yurt yangınında hayatını kaybeden Cennet Karataş, 5. sınıf öğrencisiydi. Belediye işçisi babası Mehmet Karataş, Adana Adli Tıp Kurumu'nda kızının cenazesini almak için bekliyor. Kan örneği verdiler, kızının teşhis edilmesini başı önünde gözyaşları içinde bekliyor. 5 çocuğundan en büyüğü olan kızı için "Geleceğimdi benim. Sıcakkanlı, öyle güzel bir çocuktu ki, ömrüm boyunca unutamam" diyor, konuşurken boğazı düğümleniyor.

Aladağ'daki Sinanpaşa Ortaokulu'nda okuyan Cennet Karataş, bu yıl beşinci sınıfa başlamış ve ilk kez ailesinden ayrılarak yurda yerleşmişti. Ailesi Aladağ'a bir buçuk saat mesafede Kışlak Mahallesi'nde oturuyordu.

Baba Karataş kızının 4. sınıfa kadar köyde okuduğunu anlatarak ortaokul için Aladağ'a gitmek zorunda kaldığını söylüyor. Kızının doktor olmak istediğini ve okumayı çok sevdiğini söyleyen Karataş şöyle konuşuyor:

"Köyde okul yoktu. Aladağ'da başladı. Tek yurttu burası. Eleştirme şansımız da yoktu ki. Başka seçeneğimiz yoktu. Mecburduk. Ücretsiz kalıyordu."

Ulaşım olmadığı için ailesini göremiyordu

"Okul açıldığından bu yana üç kez görüşebildik. Hafta sonları da gelemiyordu, ulaşım sağlanamamıştı. Ben kendi imkânlarımla kızımı alıyordum. Belediye başkanına ‘Ücretsiz servis verin; çocuklarımız eve gelebilsin hafta sonları’ dedik. Daha bir şey yapmamışlardı. Onu da çok gördüler. En son geçen hafta TEOG tatili var diye almıştım kızımı, 4 gün kaldı yanımızda. Pazartesi sınavı vardı, döndü. Kızım okumak istiyordu. Hangi liseyi kazanırsa imkânlarımı zorlayıp yollayacaktım ileride. Durumumuz yok ama elimden geleni yapacaktım.”

"Elektrik sayacı değişmiş" söylentisi

Baba Karataş, yangın merdivenin kilitli olmasına da tepki gösteriyor. "Denetleyiciler kurumları iyi denetlesin, herkes işini iyi yapsın" diyor. Karataş, Aladağ'da elektrik sayacının o gün değiştirildiğinin konuşulduğunu söyleyerek "Yangının iyi araştırılmasını istiyorum" diyor.

Karataş daha önce Aladağ'da bir devlet yurdu olduğunu ama onun binası yıkık olduğu için boşaltıldığını da söylüyor, "Orası hâlâ öyle boş. Yapmadılar. Bu yurttan başka yurt kalmadı. Biz de buna verdik" diyor.