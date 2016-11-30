Adana'daki yurt faciasında yaşamını yitiren 9 öğrencinin cesedi tek bir ambulansta taşındı!

Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşanan kız öğrenci yurdundaki faciada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi bir ambulans içerisinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeler görevliler tarafından tek tek taşınarak morga konuldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi bir ambulans ile adli tıp kurumuna getirildi.Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olayda dumandan zehirlenerek ve yanarak hayatını kaybeden 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.9 öğrencinin cenazesi ceset torbalarına konularak bir ambulans ile Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Cenazeler görevliler tarafından tek tek indirilerek morga konuldu.

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