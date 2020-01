Adana Valisi Coş'a AKP'li vekilden tepki: Yüzde 1'ini yapanı atarlar

Vatandaşa “Gavat” dediği için gündemden düşmeyen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’a iktidardan da tepki geldi. “Suç o valiyi koruyanda” diyen AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, “Eğer bir kişi bunun yaptığının 100’de 1’ini yapsaydı şimdiye çoktan meslekten bile atılırdı. Ama ben onu artık suçlamaz oldum” şeklinde konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızlı-erkekli öğrenci evleri açıklamasına jet hızıyla ‘Bizim için talimattır’ yanıtını verdiği için Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından ‘gayretkeş vali’ olarak eleştirilen, ardından Atatürk’ün ölümünün 75. yıldönümündeki anma töreninde kendisini protesto eden vatandaşa gavat diyen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, ülke gündeminden düşmüyor.

Hüseyin Avni Coş’a yönelik eleştirilerin sonuncusu AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın’dan geldi. Hürriyet gazetesinden Şehriban Oğhan’a konuşan Küçükaydın, şunları söyledi:

Eğer bir kişi bunun yaptığının 100’de 1’ini yapsaydı şimdiye çoktan meslekten bile atılırdı. Ama ben onu artık suçlamaz oldum. O valinin suçu yok bana göre. Eğer bir suç, kusur arayacaksak, onu orada tutanlarda, koruyanlarda arayacağız. Yazdıklarım üzerine işlem yapsalardı bu rezaletler olmazdı. Adana’ya veya Türkiye’de herhangi bir vilayete böyle bir zulüm yapılmamalı. İnsanlar buna layık değil, yazık oluyor. Adanalılar beddualı. Artık diyorum ki aman dokunmasınlar, mübarek adam. Timur’un fil hikayesi gibi birşey, uygun 1-2 yardımcı daha göndersinler. Devletin ilgili birimleri bunu görmüyor değil. Hadi ben söyledim. Ama devletin bir sürü haber alma mekanizmaları var. Anlatabiliyor muyum. Muhalefet şimdi, iktidar partisinin valisi diye suçluyor. Oysa ki en büyük zararı bizim partiye veriyor. Bir kamu görevlisi düşünün -üst düzeyde birkaç görevli, bildiğim, tanıdığım- bir insana 20 defa ceza verilir mi? 20 defa ceza veriyor, idare mahkemelerinden cezalar geri dönüyor, bozuluyor, tekrar veriyor. İstediği gibi soruşturma yapmayanlara ayrıca bir işlem yapıyor. Yani soruşturmayı sipariş veriyor böyle yapacaksınız diye. Öyle yapmazlarsa tutuyor bir de onlar hakkında işlem yapıyor. En son Seyhan ilçe milli eğitim müdürünü görevden uzaklaştırmışlar, performansı düşük diye. Bir kamu görevlisi böyle bir gerekçeyle görevden uzaklaştırılmaz. Yeri değiştirilir, gerekirse başka işlem yapılır.

Neden başkası için denmiyor

Yaptıkları karşılığında mektupta yazdıklarım basit kalıyor. Her gittiği yerde aynı şeyi yapmış. Siyasilerle kavga etmiş. Bu bilinmeyen, kayıp alemde değil ya! Bunun artık çivisi çıktı. Ben kendisini makul bir şekilde ne zaman eleştirsem, 1 seneden beri başka partiye geçeceğimi yazdırıp duruyor, yakın olduğu gazetelere. Kim disiplin suçu verecek? Korumasalar böyle olur mu? Bazıları işine geliyor, koruyor. Ortam dinlemesi yaptırdığı kanaatini ben taşıdım, söyledim bir şey yapmadılar. Her gittiği yerde bir insan aynı şeylerle suçlanmışsa, siyasilerle kavgayla, telefon dinlemeyle suçlanmışsa, her gittiği ilin milletvekili beni dinlettiriyor demişse, neden başkası için denmez bu, 80 vali daha var Türkiye’de. Nedir onla alıp veremediği... Üstelik ben bir iktidar partisi milletvekiliyim, onu da 30 seneden beri tanıyorum. Kaymakamlıkta benden 6-7 sene sonradır ama ta gençlik yıllarından beri de tanıyorum. Abi-kardeş ilişkisi var geçmişte. Ona husumetim yok ki, yaptığı zulümlerden dolayı karşı çıkıyorum.

Nereye gitse müteahhidini de götürüyor

AKP Milletvekili Ali Küçükaydın, İçişleri Bakanlığı’na yazdığı 2 sayfalık mektubunda özetle şu ifadeleri kullanmıştı: “Son günlerde yaptığı haksız-hukuksuz işlemleriyle gündemden düşmeyen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş tabiri caiz ise devlet terörü estirmektedir. Bingöl Valiliği’nden başlayarak H.A. isimli müteahhidi gittiği her ile beraber götürdüğü inkarı mümkün olmayacak şekilde ortadadır. Zira bu kişinin valinin gittiği; Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın illerinde kamuya ait işler yapmıştır. Hepsi de belgelidir. Aynı müteahhidi Adana Valisi olur olmaz Adana’ya da taşımış, lüks bir büro açılmış, bazı bürokratlar akşamları bu binaya çağrılmak suretiyle ihaleler yönlendirilmek istenmiştir. Buna itiraz etme cesaretini gösteren elemanlar açığa alınarak görev yerleri değiştirilmiştir. Allah’tan bu kişi ölmüş ve bu büro kapanmıştır. Aynı şekilde daha önceden Kırklareli Valiliği sırasında ilişkisi olduğu iddia edilen Dr A.B.B.’yi Adana’da bir özel hastaneye yerleştirdiği gerçektir. Doğruluğunun SGK kayıtlarından tespitinin kolayca mümkün olacağı malumlarınızdır. Yine Vali ciddi bir telefon dinletme hastalığına müpteladır.”

