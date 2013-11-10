Adana Valisi yine 'coş'tu: Allah belanı versin diyen o gavatı alın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “öğrenci evleri” açıklamasının hemen ardından yaptığı “Başbakan’ın sözleri bizim için talimattır. Gereği yapılacak” sözleriyle gündeme gelen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, bu kez de Atatürk’ün ölümünün 75. Yılı anma töreni sırasında karşılaştığı protestonun ardından sarf ettiği “Allah belanı versin diyen o gavatı getirin” sözleriyle gündemde…

Atatürk'ün ölümünün 75. yılı anma töreni sırasında, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bayrağın yarıya indirilmesinin ardından sloganlar atan bazı vatandaşlar, tören alanından ayrılmakta olan Vali Coş'u istifaya çağırdı. Makam aracına binen Coş'un korumaları "Vali istifa" şeklinde slogan atan vatandaşlardan birini gözaltına almak istedi. Coş'un bu sırada "Allah belanı versin diyen o gavatı getirin" dediği duyuldu. Grup üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Daha sonra valilik korumaları alandan ayrıldı.

Alana gelen çevik kuvvet ekipleri de yolun trafiğe kapatıldığı uyarısında bulunarak vatandaşlardan kaldırıma çıkmalarını istedi. Polis ekipleri ile vatandaşlar arasında gerginlik devam ederken, CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, kendisine saygısızlık yaptığını ileri sürdüğü polis amiriyle tartıştı.

Vatandaşların araya girmesi üzerine parka geçen Özgümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin şiddete başvurmadan demokratik hakkını kullanabileceğini ifade ederek, polis amirinin kendisine yönelik davranışlarını "terbiyesizlik" olarak değerlendirdi.

Özgümüş, "Vatandaş damokratik hakkını kullanıyor ve slogan atıyor. Polis terbiyezisce hareketlerde bulunmaya başlayınca gereken cevabı aldı. Herkes haddini bilecek. Bilmezse ben bildiririm" dedi.

Öte yandan, polis ekipleri anma programına gelen vatandaşlara Adana Valiliğince hazırlanan ve üzerinde "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" ifadesi yer alan Türk bayraklı rozet dağıttı.