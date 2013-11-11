İçişleri Bakanı Güler'den 'gavat' tepkisi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un bir vatandaşa "gavat" demesinin kendisini de çok rahatsız ettiğini, Vali hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

Hürriyet gazetesine konuşan Güler, "Devletin valisi konumundaki bir kişinin vatandaşa, her ne kadar rahatsız edici bir diyalog yaşasa da, bu şekilde cevap vermesi doğru olmadı. Konuyu incelemesi için arkadaşlara talimat verdim" dedi.

Vatandaşın davranışını da tasvip etmediğini belirten Güler "Onunla ilgili yasal çerçevede şikayetçi olabilir, talimat verebilir. Bu şekilde bir ağız dalaşına girmesi hiç şık olmadı. Ben de rahatsız oldum.” dedi.

Adana'da 10 kasım törenlerine katılan bir grup, Hüseyin Avni Coş aleyhine slogan atmıştı. Vali ise tören alanından ayrılırken, gruptakilere tepki göstermiş, bir vatandaşı işaret ederek 'Allah belanı versin diyen o gavatı getirin' demişti. Coş, daha sonra yaptığı açıklamda ise vatandaşa küfretmediğini, onun yerine "kavas" kelimesini kullanmış olabileceğini söylemişti.

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