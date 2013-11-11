T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı Güler'den 'gavat' tepkisi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un, 10 Kasım törenleri sırasında kendisini protesto eden bir kişi için kullandığı sözlerden kendisinin de rahatsız olduğunu söyledi

11 Kasım 2013 11:53

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un bir vatandaşa "gavat" demesinin kendisini de çok rahatsız ettiğini, Vali hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

Hürriyet gazetesine konuşan Güler, "Devletin valisi konumundaki bir kişinin vatandaşa, her ne kadar rahatsız edici bir diyalog yaşasa da, bu şekilde cevap vermesi doğru olmadı. Konuyu incelemesi için arkadaşlara talimat verdim" dedi.

Vatandaşın davranışını da tasvip etmediğini belirten Güler "Onunla ilgili yasal çerçevede şikayetçi olabilir, talimat verebilir. Bu şekilde bir ağız dalaşına girmesi hiç şık olmadı. Ben de rahatsız oldum.” dedi.

Adana'da 10 kasım törenlerine katılan bir grup, Hüseyin Avni Coş aleyhine slogan atmıştı. Vali ise tören alanından ayrılırken, gruptakilere tepki göstermiş, bir vatandaşı işaret ederek 'Allah belanı versin diyen o gavatı getirin' demişti. Coş, daha sonra yaptığı açıklamda ise vatandaşa küfretmediğini, onun yerine "kavas" kelimesini kullanmış olabileceğini söylemişti.

Haberin tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

adanavalihüseyin avni coşgavatmuammer güler10 kasım

İlgili Haberler

Adana Valisi yine 'coş'tu: Allah belanı versin diyen o gavatı alın

'Başbakan'ın 'öğrenci evleri' açıklaması talimattır. Gereği yapılacak' sözleriyle gündeme gelen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, 10 Kasım töreninde protesto edildi

'Ben gavat kelimesini kullanmam, kavas demiş olabilirim'

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, gergin geçen Atatürk Anıtı'ndaki törende yaşananlar konusunda ''10 Kasım tören yeri miting yeri midir?'' dedi

Adana Valisi Coş, kendisini protesto eden 10 kişiyi yakalattığını açıkladı

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, kendisinin de yuhalandığı 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde yaşanan olaylarla ilgili 10 kişinin yakalandığını, haklarında işlem yapıldığını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24