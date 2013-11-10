Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Atatürk’ün ölümünün 75. Yılı anma töreni sırasında karşılaştığı protestonun ardından ''Allah belanı versin diyen o gavatı getirin” sözleriyle gündeme geldi. Ancak, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ben gavat kelimesini kullanmam. Kavas demiş olabilirim" dedi. Bu kelimeyi de 'yürüyen, hizmet eden, gezinen adam' anlamında söylediğini ve sık kullandığını belirtti.

'Miting yeri mi?'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Vali Hüseyin Avni Coş, törende günün anlam ve önemine yakışmayan, tahrik ve provokasyon olduğunu belirterek "Orayı bir ayrışma yeri, bir hesaplaşma yeri, bir siyasi arenaya çevirmeye çalışmak en başta Aziz Atatürk'ün hatırasına saygısızlıktır. Bunu yapanları kınıyoruz. 10 Kasım tören yeri miting yeri midir? Sadece belli insanların mı gelmesi lazım? Diğer insanların da oraya gelip de Atatürk'e saygısını sunması yanlış mı oluyor? Günün anlam ve önemine yakışmayan bir tahrik ve provokatif bir faaliyet oldu. Faillerini kınıyoruz. Bu tür etkinlikleri inşallah birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik olarak değerlendiririz. İnsanların varsa başka şahıslarla bir hesabı, açıklayacağı bir düşünce, onun yeri ve zamanı Atatürk'ü anma töreni yeri değildir."

Kavasın anlamı

Sözlüklerde, 'kavas' kelimesinin 3 ayrı anlamına yer veriliyor. Bunlar, "Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli", "Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi", "Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi."

Rozet dağıtıldı

29 Ekim Çelenk Koyma töreni sırasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın adı yazılı Atatürk rozeti dağıtılmasına müdahale etmesi nedeniyle başkanvekili ile yaşanan gerginlik ve bu anma töreninde Valiliğin benzer bir rozet dağıtması konusundaki soruyu da yanıtlayan Vali Coş, "O gün 'Daha yapacak çok işimiz var' yazan siyasi propaganda yapılan bir stant açılmıştı. Medya onu görmedi. Orası bunun yeri midir? Rozette isim yazıyordu. Bizim dağıttığımız rozetlerde isim yazmaz. Benim adım yok. Adana Valiliği olarak dağıtıldı. Kim şahsi popülaritesini artırmak için kamu kaynaklarını kullanıyor ise bunun adı fırsatçıdır."

Parmak işaretiyle talimat

Adana'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde yuhalanıp, protesto edilen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un "Allah belanı versin diyen o gavatı alın" diye tepki gösterdiği kişiden başka bir kişiye daha parmak işareti yaparak, polislere alınması için talimat verdiği görüntülerde yer aldı.

Bu görüntülerde Vali Coş, protestolar arasında makam otomobiline binmeden önce 'Vali istifa', 'AKP'li Vali istemiyoruz' diye bağıranları selamlarken, aynı anda parmak işaretiyle bazı kişileri de polislere gösterdi. Bunun üzerine koruma polisleri, refüjde bekleyen bir kişiye doğru hamle yaptı. Vali Coş, polislerin yanına geldiği kişiyi işaret etmeyi sürdürüp, "Seninle görüşeceğim" dedi. Valinin hedef aldığı kişi ise "Görüşecekseniz, gelin burada görüşelim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Lütfen! Ayıp oluyor" diye karşılık verdi ve kalabalığın tepkisi üzerine polisler bu kişinin yanından ayrıldı.