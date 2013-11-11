Adana Valisi Coş, kendisini protesto eden 10 kişiyi yakalattığını açıkladı

Adana Atlı Spor Kulübü'ndeki binicilik yarışmasında ödül veren Vali Hüseyin Avni Coş, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Coş, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki anma töreni sonrası hükümet ve kendisine yönelik protestoların provokasyon olduğunu söyledi. Vali Coş, yaşanın gerginlik sonrası polisin yaptığı çalışmada 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'na göre Vali Coş, "Adana'ya da, büyük Atatürk'ün aziz hatırasına da yakışmayan kötü tablolar ortaya konmuştur. Bunu yapanları, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve alet olanları kınıyorum. Resmi törenler, Atatürk'ü anma günleri, milli bayramlar, dini bayramlar, toplumumuz için birlik ve beraberliğin perçinlendiği günlerdir. Bunları istismar etmemek lazımdır. Bugün hepimiz gördük ki, atılan sloganlar, gerçekleştirilen çirkin tezahüratlar, orada bir kesimin Atatürk'ü anmak için değil, provokasyon için, milleti kamplara bölmek için, bir takım siyasi görüşleri seslendirmek için geldiği açık ve net olarak görülüyor. Teessüflerimi iletiyorum. Ve bu hususta diğer vatandaşlarımızın da sağduyusuna teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Coş, kendisine "Allah belanı versin" diye bağıran kişinin kim olduğunu bilmediklerini, araştırmaların sürdüğünü, kimlik tespiti yapılırsa, hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.