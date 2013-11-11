T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana Valisi Coş, kendisini protesto eden 10 kişiyi yakalattığını açıkladı

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, kendisinin de yuhalandığı 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde yaşanan olaylarla ilgili 10 kişinin yakalandığını, haklarında işlem yapıldığını açıkladı

11 Kasım 2013 01:24

 

Adana Atlı Spor Kulübü'ndeki binicilik yarışmasında ödül veren Vali Hüseyin Avni Coş, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Coş, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki anma töreni sonrası hükümet ve kendisine yönelik protestoların provokasyon olduğunu söyledi. Vali Coş, yaşanın gerginlik sonrası polisin yaptığı çalışmada 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.
Doğan Haber Ajansı'na göre Vali Coş, "Adana'ya da, büyük Atatürk'ün aziz hatırasına da yakışmayan kötü tablolar ortaya konmuştur. Bunu yapanları, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve alet olanları kınıyorum. Resmi törenler, Atatürk'ü anma günleri, milli bayramlar, dini bayramlar, toplumumuz için birlik ve beraberliğin perçinlendiği günlerdir. Bunları istismar etmemek lazımdır. Bugün hepimiz gördük ki, atılan sloganlar, gerçekleştirilen çirkin tezahüratlar, orada bir kesimin Atatürk'ü anmak için değil, provokasyon için, milleti kamplara bölmek için, bir takım siyasi görüşleri seslendirmek için geldiği açık ve net olarak görülüyor. Teessüflerimi iletiyorum. Ve bu hususta diğer vatandaşlarımızın da sağduyusuna teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Coş, kendisine "Allah belanı versin" diye bağıran kişinin kim olduğunu bilmediklerini, araştırmaların sürdüğünü, kimlik tespiti yapılırsa, hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.

ETİKETLER

adana10 kasımvaliHüseyin Avni Coşhakaretgavatkavasallah belanı versin

İlgili Haberler

Adana Valisi yine 'coş'tu: Allah belanı versin diyen o gavatı alın

'Başbakan'ın 'öğrenci evleri' açıklaması talimattır. Gereği yapılacak' sözleriyle gündeme gelen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, 10 Kasım töreninde protesto edildi

'Ben gavat kelimesini kullanmam, kavas demiş olabilirim'

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, gergin geçen Atatürk Anıtı'ndaki törende yaşananlar konusunda ''10 Kasım tören yeri miting yeri midir?'' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24