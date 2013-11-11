Vali Coş'tan 'gavat'tan sonra 'marjinal' çıkışı



Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, 10 Kasım töreni sırasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Toplumumuzda herkes görüş ve düşüncelerini açıklayabilir ama bunların yeri resmi törenler değildir" dedi. Coş, kendisini protesto edenlerin marjinal olduğunu söyledi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları, dün Atatürk 'ün ölümünün 75. yılı anma töreni sırasında, Vali Coş aleyhine slogan atan grup ile polis arasında çıkan arbedeyle ilgili olarak Coş'u makamında ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Coş, ziyarette yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerin her zaman birleştirici, kaynaştırıcı özelliği bulunduğunu, bu anlamda milli kavramlarımızdan olan bayrak, Atatürk ve cumhuriyetin 76 milyon vatandaşın ortak değeri olduğunu söyledi. Bu değerlerin herhangi bir kesimin, siyasi görüş sahibinin tekelinde olmadığını anlatan Coş, şöyle konuştu:

Fevkalade yanlış

"Toplumdaki bir kesimin bu kavramları kullanarak, toplumun diğer kesimlerine karşı rencide edici, ayrımcı, bölücü yaklaşımlara girmesi, milli kavramların, değerlerin arkasına saklanarak toplumun diğer kesimlerini aşağılaması, rencide etmesi, hor görmeye, hücum etmeye çalışması fevkalade yanlıştır. Bu milli kavramlar, manevi değerler birleştirici, bütünleştirici nitelikleriyle anlam kazanır. Bu nedenle bayrağımız, Atatürk'ümüz, cumhuriyetimiz hepimizin ortak değeridir. Bunlar sadece şu görüş sahiplerinin hassas olduğu, diğerlerinin ilgisiz kaldığı değerler değildir. Bu günler, günün anlam ve önemi itibariyle 76 milyonun hangi görüşten olursa olsun, hangi siyasi partiyi severse sevsin, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi din ve mezhepten olursa olsun tüm vatandaşlarımızın bir ve beraberlik içerisinde olması ve bu ortak değerlerin etrafında kenetlenmesi gereken günler olması gerekirken, bu törenleri bir siyasi görüşün mitingine çevirmeye kalkışmak, bir siyasi görüşün arenasına çevirmeye kalkışmak hem o güne hem o günde andığımız milli değerlerimize saygısızlıktır. Bundan dolayı dün yaşadığımız hakikaten üzüntü verici ve büyük Atatürk'ün aziz hatırasına da saygısızlık niteliğinde olan kavramları, yaklaşımları, bunları yapanları kınıyoruz."

Tehlikeli ve yakışız

Bu kişilerin marjinal bir grup olduğunu söyleyen Coş, Adanalıların bu tür yakışıksız, yersiz ve zamansız davranışları onaylamamasının en büyük tesellileri ve teminatları olduğunu kaydetti. Coş, kamuoyuna sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bu tür ayrımcı, bölücü, şiddet ve küfür içeren yaklaşımları kınıyoruz" dedi. Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, bu millete hizmet eden onun efendisi olur" sözünü rehber edindiklerini dile getiren Coş, "Bu sözü rehber edinerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmak için arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Tabi kimi vatandaşımız sessiz çoğunluk duasıyla destek olurken, coğrafyamızda sayısal bir ağırlığı olmayan marjinal bazı gruplar da değişik amaçlar peşinde. Onların bu amaçlarını da belki saygıyla karşılamak mümkün ancak milli günlerimizi, değerlerimizi istismar ederek, o günleri zehir etmeye, o günleri toplumda bir ayrışmaya yol açacak şekle büründürmeye çalışmak son derece tehlikeli ve yakışıksızdır" diye konuştu.

Coş, olaylar sırasında taşkınlık yapanlara engel olmaya çalışan sağduyulu vatandaşların bile darp edildiğine dair görüntülerin gazetelerde yer aldığını anlatarak, bunların normal davranışlar olmadığını ifade etti.

Adaylık düşüncem olmadı

Hiçbir zaman kişisel reklama girmediğine işaret eden Coş, "Bazı yerlerde zaman zaman gündeme getiriliyor adaylık konusu. Herhangi bir siyaset merakım veya herhangi bir seçimde adaylık için bir düşüncem olmadı. Bu tür söylemleri çıkaranlar tamamen diğer konularda olduğu gibi görüş almadan, haber öznesinin bilgisine ve görüşüne müracaat etmeden masa başında uydurup uydurup herkes yazıyor. Bu tür basın meslek ilkelerine uymadan haber yapanları da kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Memuriyet hayatı boyunca işini yasaların öngördüğü şekilde yapmaya çalıştığını, bununla iftihar ettiğini vurgulayan Coş, ellerinden geldiği kadar halka hizmeti Hakka hizmet anlayışıyla yürütmeye çalışarak, millete hizmet etmenin şerefine nail olmaya çalıştıklarını belirtti.

Olaylar sırasında arbede çıkaran grup tarafından darp edildiği iddia edilen kişiler de Vali Coş'u ziyaret etti.

Coş'u ziyaret edenlerden Mahmut Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vatandaş gibi kendisinin de Atatürk Parkı'na gittiğini, bazı kişilerin çeşitli sloganlar atarak Vali ve Başbakana küfür ettiğini anlatarak, "Ben ve arkadaşlarım gruptakileri küfür etmemeleri konusunda uyardık ama linç girişimine maruz kaldık. Valimiz de bizim bu durumumuzu görünce aracından inerek bizi o grubun içerisinden çıkarmak için çaba sarf etti. Adana hiçbir zaman 50-100 kişilik bir grubun şehri olmamıştır. Bu bayrak herkesin bayrağıdır" dedi.