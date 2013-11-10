Erdoğan ve Arınç'tan 'öğrenci evleri' çatlağı sonrası ilk fotoğraf

"Öğrenci evleri" tartışmasında görüş ayrılığına düşen Başbakan Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Arınç, Atatürk'ün ölümünün 75. yılında düzenlenen anma töreninde ilk kez bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 75. yılı nedeniyle Anıtkabir’de tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanıl Cemi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile çok sayıda siyasi yetkili ve askeri erkan katıldı.

Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Gül Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.

Saatler tam 9’u beş geçeyi gösterdiğinde sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı’nın ardından protokol üyeleri Misak-ı Milli Kulesi’ne hareket etti.

Tören sırasında öğrenci evleri tartışması nedeniyle Başbakan’a sitemde bulunan Bülent Arınç’ın Erdoğan’la yan yana olduğu görüldü.

Ayrınca Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın Aslanlı Yol boyunca yan yana yürümeleri ancak hiç konuşmamaları dikkat çekti.