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'Arınç konuşmadan önce cumaya kadar Başbakan’dan açıklama bekledi'

Deniz Zeyrek: Bülent Arınç, Başbakan'la görüştü. Açıklama istedi, ancak beklediği açıklama 3 gün gelmedi

10 Kasım 2013 10:39

TRT'ye konuşarak Başbakan Erdoğan'ı eleştiren Başbakan Yardımcısı Arınç'ın, gündeme bomba gib düşen açıklamalarını yapmak için Erdoğan'dan üç gün açıklama beklediği öne sürüldü.

AKP’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki “öğrenci evleri” çatlağı, gündemdeki sıcaklığını koruyor. AKP’nin bir numaralı ismi Erdoğan ile partinin “ağabeyi” konumundaki Bülent Arınç arasındaki görüş ayrılığının nasıl giderileceği merakla beklenirken, geçen pazartesi Zaman gazetesinin haberiyle başlayan süreçle ilgili olarak ilginç bir iddia da Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’ten geldi.

Deniz Zeyrek, pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Zaman’ın “öğrenci evleri” haberiyle ilgili olarak “asparagas” yorumunu yapan, ancak bizzat Başbakan Erdoğan tarafından yalanlanan Arınç’ın, ortaya çıkan çelişkili durumun giderilmesi için Cuma gününe kadar beklediğini, ancak Erdoğan’dan beklediği açıklama gelmeyince isyan ettiğini yazdı.

 

3 gün bekledi

 

Zeyrek, “Başbakan’ın açıklamalarıyla Hükümet Sözcüsü olarak kendisine yaptırılan açıklama arasında bir çelişki vardı ve Arınç, bunun bizzat Başbakan tarafından düzeltilmesini istiyordu. Bu nedenle grup toplantısından hemen sonra, aynı gün Finlandiya’ya gidecek olan Başbakan’la görüştü. Bir açıklama yapılmasını istedi. Başbakan’ın, havaalanında kendisini rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekledi ama Başbakan tersine grup toplantısındaki sözlerini daha da pekiştirdi. Arınç da aynı gün yurtdışına çıktı ve o önemli açıklamaları yaptığı cuma gününe dek bir açıklama bekledi. Ancak beklediği açıklama gelmedi” görüşünü dile getirdi.

Radikal'de yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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