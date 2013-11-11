CHP’li Hüseyin Aygün: Halka ‘gavat’ diyen bir vali halen neden görevde

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 10 kasım törenlerinde vatandaşa ‘gavat’ diyen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’u TBMM gündemine taşıdı. "Valiye demokratik hakkını kullanan birini eli ile tehdit etme hakkını kim vermiştir” diyen Aygün, "Halka ‘gavat’ diyen bir vali halen neden görevde” diye sordu.

CHP'li Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Adana valisi hakkında şu soruları yöneltti:

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde yuhalanıp, protesto edilmiştir. Yaptığı açıklamalar ile toplumu geren ve tepkileri üzerine çeken Coş’un, protestolar esnasında aracına binmeden kendisini protesto edenleri dalga geçer gibi selamlaması ve parmağı ile protestocuları tehdit etmesi ortamın daha çok gerilmesine neden olmuştur. Parmak işareti ile gösterdiği kişiye ‘seninle görüşeceğim’ diye tehditler savurmaktan da geri kalmamıştır. Alandan ayrılmak için aracına binen ve birkaç metre gittikten sonra aracından inerek bağıran gruptan bir kişiyi işaret edip, "Allah belanı versin diyen o gavatı al" diye talimat vermiştir. Olay yerinden uzaklaşan ve özellikle sosyal medyada sert tepkilerle karşılasan Coş, yaptığı açıklamada "Ben gavat kelimesini kullanmam. Kavas demiş olabilirim" demiştir. Bu kelimeyi de 'yürüyen, hizmet eden, gezinen adam' anlamında söylediğini ve sık kullandığını belirtmiştir.

Vatandaş protesto edemez mi?

-Protesto etme hakkını kullanan vatandaşlara Adana Valisi’nin gösterdiği tepkiyi doğru buluyor musunuz?

-Halkın bir valiyi protesto etme hakkı yok mudur?

-Valiye demokratik hakkını kullanan birini eli ile tehdit etme hakkını kim vermiştir?

-Halka ‘gavat’ diyen bir vali halen neden görevdedir?

Sizce vali ‘gavat’ mı ‘kavas’ mı demiştir?

-‘O adamı alın’ dediği kişi gözaltına alınmış mıdır? Gözaltına alınmış ise neden alınmıştır? Eğer hakaretten alındıysa halkın ve kameraların önünde ‘gavat’ diyerek hakaret eden Adana Valisi neden gözaltına alınmamıştır?

-Vali olmak hakaret etme hakkını mı vermektedir?

-Adana Valisi Coş, yaptığı açıklama ile "Ben gavat kelimesini kullanmam. Kavas demiş olabilirim" demiştir. ‘Kavas’ demişse dahi vatandaşa ‘kavas’ demek doğru mudur?

-Yaşanan bu olaylarla ilgili gözaltına alınan olmuş mudur? Kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlar ile Adana Valisi görüştürülmüş müdür?

-Vatandaşa hakaret eden Adana Valisi hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açmayı düşünüyor musunuz?