Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu tepkisi: Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını binasının dış cephesine asan İstanbul Barosu'na tepki gösterdi. Bakan Gül, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez" dedi.

Adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucuna başlayan Avukat Ebru Timtik, 238'inci günde yaşamını yitirdi. Ebru Timtik'in büyük boy fotoğrafı İstanbul Barosu binasına asılmıştı. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu da, "Ebru Timtik ve diğer meslektaşlar için haksız bir karar verildi. Hak mücadelesini savunamamak ölümden de beter. Herkes bilmelidir ki bu ölüm engellenebilirdi. Engellemediler. Topyekun devletin duyarsızlığını nasıl izah edebilirler? Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona rahmet dilerken, uğruna adil yargılma hakkının savunucusu olacağımıza söz veriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere pek çok kesim tarafından eleştirilmişti. Soylu, "Terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle kınıyorum" demişti.