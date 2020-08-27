Hukukçu ve aydınlardan tepki: Bu bir yargı cinayetidir, adaletin ölümüdür!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk Tv'de katıldığı programda, "Adli Tıp 'Cezaevinde kalamaz' dedi. Adil yargılanma talebi için öldü. Gerçekten isyan etmemek elde değil. Bu ölümlere ne zamana kadar tanıklık yapacağız? Yazıklar olsun. Bugün bu tahliye kararı vermeyenlere, doktorlara. Yargıtay'a seslendik. Bu dosyayı ele alın dedik. Yalvardık gerçekten" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, yaptığı açıklamada "Anayasa Mahkemesi Ebru Timtik tahliyesini 'ölüm riski' yok diyerek reddetmişti. İşte O karara imza atanlar vicdanlarını aklayıp bu gece başlarını yastığa rahat koyabilecekler mi?" dedi.

"Bu bir yargı cinayetidir!"

Yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in tahliye talebine karşı adım atılmamasıyla ilgili bazı baro başkanları ise şu tepkileri gösterdi:

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: "Aylardır süren adil yargılanma çığlığını duymadılar. Kulaklarını kapatıp başlarını öte tarafa çevirenler, adaleti de vicdanı da katlettiler."

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan: "Bu bir yargı cinayetidir! Gerçeğin ilmiği hep boynunuzda olsun, vicdanınız gün yüzü görmesin cübbeli katiller!"

"Aytaç Ünsal için ses ver bari ne olur?"

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun: "Ebru Timtik yaşama tutunamamış, göçmüş bu yaşamdan. Adalet Ebru için geç kaldın! Aytaç Ünsal için ses ver bari ne olur?"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz: "Adil yargılanma talebiyle 238 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik'in hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyiz. 'Adalet neden gerekli?' Sorusunun yanıtına bir kez daha, 'Çünkü Adalet Yaşatır. Adaletsizlik öldürür' diyoruz.Hukuk camiamıza ve ailesine başsağlığı dilerim."

"Adil yargılanma ve adalet diyerek gitti; biz sadece tweet atabildik"

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir: "Talebi sadece adil yargılanmak idi. Tahliye olmayı, tedavi olmayı, artık görmekten bıktığı duvarlardan kurtularak Yeşilliklere koşmayı istediğini söylemişti Ama olmadı. Ebru Timtik tutuklu halde, bir hastane odasında ve görmekten bıktığı duvarların arasında hayatını kaybetti."

Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere: "Önce ilk celse tahliye oldu, gün yüzü göremeden tekrar tutuklandı. Adil yargılanma ve adalet diyerek gitti. Biz sadece tweet atabildik."

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz: "Çok üzgünüm. Meslektaşımız Av. Ebru Timtik'i, bir insanı, bir canı yaşatamadık.