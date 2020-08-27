Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlatan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Halkın Hukuk Bürosu (HHB), adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan ve son günlerde hayati tehlikesi artan Ebru Timtik'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Ebru Timtik'in nabzı durdu. Doktorların kalp masajı yaptıklarının bilgisini aldık" bilgisini paylaştı. HHB, daha sonra yaptığı açıklamada ise Timtik'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Timtik'in yaşamını yitirmesi üzerine HHB'den yapılan açıklamada, "Adil yargılanma talebiyle 238 gündür Ölüm orucunda olan büro avukatımız Ebru Timtik şehit düştü! Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önüne çağırıyoruz" denildi.

Öte yandan ÇHD üyesi c da 205 gündür ölüm orucunu sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Çağdaş Hukukçular Derneği davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇHD davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi , 14 Ağustos’ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” gerekçesiyle reddetti.

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