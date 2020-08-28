İstanbul Barosu önünde avukat Ebru Timtik için anma; "Adalet isteyen bir avukatı göz göre göre öldürdüler!"

Adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in cenazesi Gazi Cemevi'ne getirildi. Timtik’in cenazesi bugün Gazi Mezarlığı’na defnedilecek. Timtik’in cezaevinde olan kardeşi avukat Barkın Timtik’in cenazeye katılmasına izin verilmedi.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan tutuklu avukat Ebru Timtik dün akşam İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gece adli tıp kurumuna götürülen Timtik'in cenazesi öğlene doğru Gazi Cemevine getirildi. Adli tıp kurumu önünde cenazeyi karşılamak isteyenlere polis müdahale etti. Halkın Hukuk Bürosu Twitter'dan, "Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı cenazemizi Ebrumuzu sahiplenmeye Gazi Cemevi'ne çağırıyoruz" çağrısını yaptı.

Öte yandan bugün saat 12.00'de İstanbul Barosu önünü yapılan çağrıyla birçok avukat meslektaşlarını anmak için bir araya geldi. Törende konuşan Avukat Sinan Zincir, "Ölüm değil yaşam dedik. Sesimizi Latin Amerika, Afrika duydu, bu ülkenin yargısı duymadı" dedi.

"Ebru Timtik ve diğer meslektaşlar için haksız bir karar verildi. Hak mücadelesini savunamamak ölümden de beter. Herkes bilmelidir ki bu ölüm engellenebilirdi. Engellemediler. Topyekun devletin duyarsızlığını nasıl izah edebilirler? Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona rahmet dilerken, uğruna adil yargılma hakkının savunucusu olacağımıza söz veriyoruz."

Evrensel'in aktardığına göre anmaya Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu da mesaj gönderdi. Durakoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal da tutulduğu hastaneden baro önündeki anmaya bir mesaj gönderdi: “Canım avukatım, arkadaşım, adalet yoldaşım… Göz göre göre öldürdüler seni. Adalet isteyen halkını savunmak için mücadele eden bir avukatı göz göre göre öldürdüler Ama doğuyorsun sen şimdi halkın yüreğinde. Yüreklerde, beyinlerde doğuyorsun. Var mı dünyada adalet için bir örneği ömrünü veren bir avukat. Alacağız hakkımızı. Senin için alacağız.”

Gazi Cemevi önüne de barikat kuran polis, içeriye yalnızca aileyi ve bazı avukatları aldı. Basının ve Timtik'in bazı akrabalarının da içeri girmesi engellendi. Gerekçe olarak Koronavirüs salgınını gösteren polislere yurttaşlar, "Korona şimdi mi bahane oldu" diye sorarak tepki gösterdi.

Tören için cemevi önüne gelenler arasında HDP milletvekilleri Musa Piroğlu ve Dilşad Canbaz ile bağımsız vekil Ahmet Şık da yer aldı.