Ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesini bekleyen 4 kişi gözaltına alındı

Adil yargılanma talebi ile ölüm orucuna başlayan tutuklu Avukat Ebru Timtik dün, ölüm orucunun 238'inci gününde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde yaşamını yitirdi. Polis, Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi bekleyenlere "Burada oturmak yasak" diyerek müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan tutuklu avukat Ebru Timtik dün akşam hayatını kaybetti. Halkın Hukuk Bürosu, ölüm haberinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önüne çağrı yaptı. Cenazenin adli tıp kurumuna götürülmesinin ardından hastane önünde konulan Avukat Sinan "Tüm meslektaşlarımızla ve dostlarımızla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önüne gidiyoruz, cenazemizi kaçırmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Avukatlar, milletvekilleri ve Ebru Timtik’in dostlarından oluşan kalabalık Adli Tıp Kurumu binasının önüne geldi. Timtik’in ailesi, otopsi istememelerine rağmen cenazenin içeride bekletilmesine tepki gösterdi. Ailenin ve avukatların taleplerini iletmek ve işleyiş hakkında bilgi almak için içeri girmek isteyen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve beraberindeki milletvekilleri uzun görüşmeler sonucu içeri alındı.

Gece boyu Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen insanlara polis, “Burada oturmak yasaklandı" diyerek müdahale eden polis cenazeyi bekleyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp Kurumu önü polis bariyerleri ile kapatıldı. Kurumun önündeki bekleyiş sürerken otopsi işlemlerinin başladığı bilgisi verildi.

Timtik'in cenazesinin alınmasının ardından İstanbul Barosu önünde anma programı düzenlenecek.

Gazi Cemevi’ne götürülecek olan Timtik'in cenazesi vasiyeti üzerine annesinin bulunduğu Gazi mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan avukat Aytaç Ünsal ölüm orucu eylemine 200 günden fazla süredir devam ediyor.