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Ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik son yolculuğuna uğurlandı

Aytaç Ünsal: Alacağız hakkımızı, senin için alacağız

28 Ağustos 2020 12:33

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna giren ve 238'inci günde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Adli Tıp'tan çıkarıldı. Cenazeye polis gazlı müdahalede bulundu. Timtik, Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna giren ve 238'inci günde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Adli Tıp'tan çıkarıldı. Timtik'in yakınlarının cenaze aracına yaklaşmak istemesi sonrası polis gazlı müdahalede bulundu.

 

 

Ne olmuştu?

Çağdaş Hukukçular Derneği davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇHD davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi , 14 Ağustos’ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok”  gerekçesiyle reddetti. 

TIKLAYIN: Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

TIKLAYIN: Demokrasi İçin Birlik: Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Adalet Bakanı inisiyatif kullanmalı

TIKLAYIN: Ahmet Hakan: Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal adlı iki avukatın ölüm orucuna son vermelerini sağlayacak girişimlerde bulunun

TIKLAYIN: Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için nöbet tutanlara polis müdahalesi: Gözaltılar var

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